“Swim the Island”, gran finale di stagione nel Golfo dell’isola

Bergeggi. “Swim the Island”, nuotare nelle acque libere antistanti Spotorno, intorno all’isola di Bergeggi. Manifestazione giunta alla sua nona edizione, che ha accolto come ogni anno nuotatori e appassionati sportivi da tutta l’Italia e non solo.

Oltre 2000 gli iscritti per l’evento che chiude idealmente la stagione turistica nel comprensorio del “Golfo dell’isola”. Una stagione particolarmente lunga e intensa, grazie al clima mite, unito alla voglia di tornare alla normalità, seppur convivendo con l’emergenza pandemica.

Gare open, quindi aperti a tutti. Dai dilettanti ad atleti professionisti di alto livello. Fra questi, spiccava il triatleta italo-argentino Daniel Fontana. Vincitore di diversi Ironman rilevanti, tra cui Pescara e Pucon (Messico). Dodicesimo al mondiale delle Hawaii, eguagliando Danilo Palmucci. Come miglior piazzamento di un atleta azzurro nella manifestazione di triathlon più importante al mondo.

Swim the Island si è articolato su tre giorni. La domenica, giornata conclusiva, è stata dedicata alle gare.

Nella prima mattinata, al levare del sole, ha aperto i battenti la “Sunrise Swim”, una nuotata di gruppo non competitiva sui mille metri.

La competizione vera e proprio si è quindi divisa su tre distanze: Short Swim (1800 metri), Classic Swim (3500) quindi la distanza intermedia e infine la Long Swim (6000 metri).

Nella Short Swim (1800), primo sul filo di lana è stato Riccardo Chiarcos (ASD Libertas Nuoto Novara) in 22’08”. Poco dietro, Alberto Baldin (ASD Antares Nuoto Castelfranco) in 22’17”. Terzo Nicola Baldin in 23’38”.

Al femminile prima Angelica Angilletta (Canottieri Lecco) con 24’08”. Seconda Sara Petrolli (Rari Nantes Ala), una trentina di secondi dietro in 24’49”. Terza Matilde Veregno (Dimensione Nuoto) in 25’21.

Nella Classic Swim (3500 metri), circomnavigando il periplo dell’isola, vince in una sorta di volata a tre Andrea Zanellini (Libertas Nuoto Novara) in 40’39”. Secondo Alessandro Pusceddu ad appena 6″. Terzo lo “sfortunato” Alberto Baldin (Antares Castelfranco) in 40’48”, nuovamente lontano dal gradino più alto del podio per pochi metri.