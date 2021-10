Svolta Priamar, Mantelli: “Ora possiamo attingere anche dal settore giovanile”

La Priamar Liguria ha iniziato con il piede sull’acceleratore la nuova stagione. La squadra messa a disposizione di mister Bresci è stata costruita con l’obiettivo di vincere. Questa non è novità, visto che da qualche anno la Priamar prova a conquistare la categoria sul campo. La buona nuova arriva “dal basso”.

“Finalmente – commenta il ds Mantelli – abbiamo la possibilità di attingere dalle risorse del settore giovanile. Questo significa che la società sta lavorando bene. La prima squadra è ora davvero il punto di approdo dei nostri ragazzi dopo tanti anni di costruzione”.

Domenica contro il Dego, infatti, ha giocato ed è andato a segno il giovane Luca Bianchi (2004), mentre a disposizione in panchina c’era Manuel Battaglia (2003). “Lavoriamo in sinergia con la Juniores, allenata da Mirko Ottone, nella quale ci sono molti profili pronti per la prima squadra”, prosegue Mantelli.

Infine, una considerazione sul ritorno in campo, coinciso con un netto 5 a 0 al Dego (doppietta di Vallone, Bianco e Bianchi): “Siamo felici di aver ricominciato. Abbiamo fatto circa una partita di due anni. Speriamo che sia una delle tante partite che andremo a giocare”.