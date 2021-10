Stop all’aumento delle bollette luce e gas: ecco il super sconto

Negli ultimi anni la vita di ciascuno di noi è cambiata radicalmente.

C’è chi ha adottato nuovi stili di vita, chi ha dovuto portare il lavoro tra le mura domestiche, e chi ha imparato a gestire attività e famiglia in modo completamente nuovo.

Ma una cosa è certa: tutti noi abbiamo vissuto molto più a fondo il clima domestico.

Ora, che stiamo iniziando a rivivere la nuova normalità, siamo passati da fare il tragitto camera- cucina- salotto a tornare a ripopolare gli uffici, le strade e i negozi.

Come conseguenza, però, è in arrivo un rincaro delle bollette di luce e gas. Non solo per le case, ma anche per gli uffici e per le aziende.

In questo contesto, tutti potranno richiedere uno sconto in fattura.

Riguardo alla casa, le famiglie, ma anche le persone fisiche, potranno azzerare l’aumento delle bollette con uno sconto direttamente sull’IVA: dal 22% potranno pagare il 5%.

Le microimprese, allo stesso modo, possono azzerare gli oneri di gestione e applicare l’IVA al 5%.

In entrambi i casi però, gli sconti varieranno in base al reddito e ai requisiti che impongono i diversi gestori.

Per richiederlo, basterà contattare il proprio gestore della luce e del gas dell’appartamento o dell’ufficio e scoprire se, e come, usufruire dello sconto.

