Stellanello conferma il sindaco uscente: vince Claudio Cavallo

Stellanello. E’ ancora Claudio Cavallo il sindaco di Stellanello. Il primo cittadino è stato confermato dai cittadini con un autentico plebiscito: l’88,95% dei consensi.

Nato ad Albenga il 22 aprile 1958, di professione promotore finanziario, era stato eletto nel 2016. Appoggiato dalla lista “Stellanello Passione Valmerula”, sfidava Marco Ferriero con la lista “Amministrazione Libera”.

“Aono arrivato adesso in comune, ma con la mente e con il cuore sono altrove” è il suo commento a caldo, con riferimento alla difficile situazione meteo. “Sebbene sia felice di essere stato rieletto, come coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia sto seguendo con grande preoccupazione la situazione meteorologica”.