Stella, ineleggibilità del consigliere D’Aliesio: si attende parere del Ministero

Stella. Prima tegola per il neo sindaco di Stella Andrea Castellini. Nel corso del primo Consiglio comunale è stata esposta la bozza di delibera nella quale è riportato che nel verbale di fine consultazione elettorale, siglato dai tre presidenti delle tre sezioni elettorali del Comune di Stella, si sono sollevate eccezioni a riguardo della ineleggibilità del consigliere di maggioranza Marco D’Aliesio, in quanto già consigliere in carica nel Comune di Varazze.

Tale anomalia è stata quindi segnalata alla Prefettura e successivamente, dopo approfondimenti condotti dal segretario comunale, è stato ritenuto opportuno inoltrare un quesito in merito al Ministero dell’Interno, dal quale non è ancora giunta alcuna risposta.

“Nella mia qualità di capogruppo di minoranza, come dichiarazione al voto, ho preso atto che la questione è ancora in fase di chiarimento e, soprattutto, ancora in attesa del parere che deve essere espresso dal Ministero, dunque astensione rispetto alla delibera in oggetto” afferma Roberto Cavicchini.

“Il consigliere Bernardini ha poi preso la parola evidenziando che per D’Aliesio, al di là del problema della ineleggibilità sopra riportato, si pone forse anche un problema di incandidabilità, in quanto al momento della firma e della presentazione della candidatura si è sottoscritto un modulo in cui si dichiara di non essere consigliere in carica in altro Comune” conclude l’esponente di opposizione.

Il sindaco ha obiettato su questo tipo di interpretazione, rispondendo che la legge al riguardo deve essere inquadrata nella sua completezza. La discussione rimane aperta, anche in vista del responso ministeriale.