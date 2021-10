Spotorno, ecco la nuova giunta del Fiorini-bis: “Deleghe congiunte tra assessori e consiglieri”

Spotorno. Giunta e deleghe della nuova amministrazione di Spotorno: primo step ufficiale del secondo mandato da primo cittadino per Mattia Fiorini dopo la vittoria alle elezioni comunali.

“Ad una settimana dal voto, per garantire la più ampia continuità amministrativa, si sono definite le deleghe e la Giunta per i prossimi 5 anni. Il criterio, basato sulle competenze ed esperienza è quello di creare intorno ad ogni assessore un gruppo di lavoro composto dai consiglieri che potranno cosi occuparsi e dare supporto sulle singole materie in cui sono preparati e costituire un riferimento per i cittadini” spiega il sindaco Fiorini.

La giunta sarà composta dal vice sindaco Marina Peluffo e dagli assessori Cristiana Sechi, Gianluca Giudice e Veruska Schoepf – questi ultimi due inseriti come assessori esterni sulla base di esperienza e competenze specifiche.

L’elenco completo delle deleghe è il seguente:

– al sindaco Fiorini: Bilancio, Polizia Locale, Urbanistica, Protezione Civile, Rapporti con il cittadino;

– al vice sindaco Marina Peluffo: Lavori pubblici, Ambiente e Agricoltura, Patrimonio e abbattimento barriere architettoniche;

– all’assessore Cristiana Sechi: Turismo, Sport e Outdoor, Commercio, Personale, Golfo dell’Isola, Gemellaggi e Demanio;

– all’assessore Veruska Schoepf: Sanità territoriale, Servizi sociali, Famiglia e Infanzia;

– all’assessore Gianluca Giudice: Scuola e Istruzione, Cultura, Educazione e certificazioni ambientali, Associazionismo.

Ecco invece le deleghe per i consiglieri comunali della maggioranza:

Max Magnone: Politiche giovanili, Agricoltura e sviluppo Aree Rurali;

Simone Pastorino: Sport e Outdoor, Scuola e Istruzione;

Matilde Valle: Gemellaggi, Golfo dell’Isola e sviluppo delle Attività Turistiche;

Monica Canepa: Commercio, Sicurezza Urbana e Pari Opportunità;

Isabella Iozzo: Famiglia e Infanzia, Scuola e Istruzione;

Lorenzo Genta: Ambiente ed ecosistema costiero, Protezione civile.

“Questo sistema di collaborazione interna a gruppi di lavoro con consiglieri ed assessori consentirà, oltre alla più ampia condivisione possibile di temi e scelte, anche una maggior adattabilità in base all’attuazione del programma ed alle esigenze future”.

“L’asset di governo cittadino rappresenta una importante occasione di crescita per coloro che daranno continuità al nostro progetto di sviluppo anche oltre l’attuale nuovo mandato amministrativo” conclude il sindaco Fiorini.