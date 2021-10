Spotorno dà fiducia al sindaco Mattia Fiorini, al via il mandato “bis”

Spotorno. Riconferma per il sindaco uscente Mattia Fiorini che esce vittorioso dallo scontro con lo sfidante Giancarlo Zunino nella tornata elettorale di Spotorno.

La sua lista “Progetto Spotorno” ha raccolto 986 voti (53,6%), conquistando così la possibilità di un mandato “bis” alla guida dell’amministrazione comunale.

Gli spotornesi hanno scelto nella direzione della continuità, premiando il lavoro svolto in questi cinque anni di mandato amministrativo, con l’obiettivo ora di proseguire l’azione intrapresa a livello di opere in corso e altri interventi sul territorio nel segno di un rilancio turistico.

Per lo sfidante Giancarlo Zunino una sconfitta amara e bruciante: la scelta di ricompattare l’area del centro destra, nell’ambito di un progetto civico, con la presenza aggiuntiva di una diversa tradizione politica rappresentata da Francesco Riccobene, non ha dato i risultati sperati in termini di consensi.

La sua lista “Insieme per Spotorno” si è fermata a 853 voti (46,4%).

Alla fine ha prevalso la compattezza del gruppo di maggioranza attuale e la forte spinta svolta in campagna elettorale per convincere i cittadini a dare ancora fiducia a Fiorini e alla sua lista.

I candidati di “Progetto Spotorno”: Franco Arienti, Monica Canepa, Davide Caserza, Lorenzo Genta, Gian Luca Giudice, Isabella Iozzo, Maximiliano Magnone, Simone Pastorino, Marina Peluffo, Veruska Schoepf, Cristiana Sechi e Matilde Valle.