Spotorno 2021, la delusione di Bonasera (Lega): “Strada vincente sarebbe stata lista di centrodestra appoggiata dai partiti”

Spotorno. “Ho aspettato qualche giorno prima di commentare l’esito delle elezioni comunali di Spotorno. A caldo la rabbia era troppo forte e mi avrebbe impedito di fornire un commento sereno a benefico del nostro elettorato e degli spotornesi che si riconoscono nell’area alla quale apparteniamo. Come noto decisi in totale autonomia di fare un grande passo indietro e nonostante il parere contrario dei vertici del mio partito, non mi presentai alle elezioni e non feci la lista Spotorno Che Vorrei 2021, peraltro già pronta, lasciando che Zunino Giancarlo proseguisse nel suo progetto trasversale, da me mai condiviso”. Inizia così l’analisi del referente della Lega per i Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio Franco Bonasera.

“E’ giusto ricordare che nel settembre del 2020 proposi proprio a Zunino un accordo di centro destra, che vedeva finalmente insieme in un’unica lista Bonasera e Zunino. Accordo rifiutato in quanto fu preferito la formazione di una lista trasversale con il terzo gruppo di minoranza, che si richiama alla sinistra spotornese, i cui candidati con 85 voti di preferenza in due non hanno certo inciso per un risultato positivo della lista “Insieme per Spotorno”, nella quale i rappresentanti delle altre componenti hanno ottenuto 167 voti per il gruppo facente capo a Zunino (tre) e Cambiamo (una) e 266 voti per il gruppo proveniente da Spotorno che Vorrei – afferma -. Con amarezza dico oggi come allora che la scelta ed il progetto non è stato gradito dal nostro elettorato ed è fallito. Spotorno è un paese che vota in prevalenza il centro destra, questo non solo è dimostrato dall’esito del voto regionale (netto per la riconferma di Toti Presidente) ma anche dalle elezioni comunali ad esempio del 2016. Allora l’area moderata divisa in due liste ottenne 1.115 voti contro i 1032 voti delle due liste di sinistra”.

“Il mio gruppo Spotorno Che Vorrei’ Bonasera Sindaco perse le elezioni con uno scarto di 86 voti, oggi ‘Insieme per Spotorno’ ha perso la tornata elettorale con uno scarto 134 voti!. Ma non solo, Zunino ha perso 260 voti dell’elettorato di centro destra che nel 2016 votarono Bonasera e Marcenaro quali candidati sindaci – spiega Bonasera -. L’ultimo dato che deve far riflettere è che i votanti nel 2016 furono 2.266 (67,76%) contro i 1916 (59,10%) di oggi. Sono mancati 350 elettori. Tanti e presumibilmente quasi tutti elettori della nostra area che hanno preferito non votare né la lista del Sindaco uscente né una lista nella quale non si riconoscevano”.

“Prima del mio ritiro ho provato a spiegare al capolista sconfitto ed ai suoi più vicini collaboratori che la strada vincente era una sola: una lista solo di centro destra appoggiata dai partiti politici, come a Loano, purtroppo non sono stato ascoltato. Ora però non ci si può lamentare che i partiti non hanno inciso, direi invece che a parte Cambiamo “Insieme per Spotorno” ha scelto di non invitare nessun esponente moderato forse per continuare a sperare di catturare voti a sinistra togliendoli a Fiorini e forse anche per non ‘innervosire’ il capogruppo di Adesso Spotorno – continua il leghista spotornese -. Progetto fallito. Bene premesso tutto ciò e prendendo atto che l’azione politica di alcuni ha permesso che il centro sinistra governi Spotorno, senza interruzione per 15 anni, chiudiamo definitivamente con chi rappresenta il passato e pensiamo al futuro. In questi cinque anni lavoriamo per costruire un’area moderata forte e coesa che possa vincere le prossime elezioni, la Lega c’è, noi ci siamo e saremo attenti osservatori dell’opera amministrativa della giunta del Sindaco Fiorini, al quale ho fatto i complimenti appena eletto e l’ho invitato ad instaurare con la minoranza un rapporto diverso da quello avuto con noi nel suo primo mandato”.

“In ultimo un commento a caldo sulle scelte della composizione della nuova Giunta: mi lascia perplesso il fatto che il sindaco abbia nominato due assessori, ancorché stimabili, non eletti consiglieri. Mi pare una mancanza di rispetto della volontà del suo elettorato considerato anche che, in campagna elettorale, aveva dichiarato che avrebbe tenuto conto sia delle competenze che del parere degli elettori. Mi fermo qui Fiorini ha vinto le elezioni e le scelte spettano a lui per i prossimi cinque anni” conclude Bonasera.