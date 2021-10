Sinistra per Savona: “Bene i risultati del primo turno, ora massimo impegno per il ballottaggio”

Savona. “Il buon risultato al primo turno della lista ‘Sinistra per Savona’ comprova la validità del percorso avviato; ora occorre impegnarsi al massimo perchè la vittoria di Marco Russo il 17 e 18 ottobre è troppo importante per fare uscire Savona dal declino e dall’immobilismo, per avviare un nuovo futuro per la città”. Lo affermano Valter Sparso e Carla Nattero, rispettivamente coordinatore provinciale e coordinatore regionale di Sinistra Italiana Savona.

“I risultati del primo turno alle elezioni di Savona hanno visto una netta affermazione di Marco Russo e della sua coalizione. Ne siamo soddisfatti perché il risultato premia un lavoro lungo, approfondito di Russo e della sua alleanza, improntato alla centralità del programma e alla volontà di valorizzare l’ambito civico accanto a quello politico. Il risultato ottenuto ci mette in condizione di dare il nostro contributo alla coalizione sui temi che più ci stanno a cuore: l’ambiente, il lavoro, la tutela del territorio, i diritti di tutti e tutte. I candidati di Sinistra Italiana nella nostra lista hanno avuto un ottimo riscontro elettorale. Li ringraziamo tutti e tre (Maria Gabriella Branca, Luigi Lanza e Dilvo Vannoni) per l’attività e la passione profuse; siamo certi che il loro impegno continuerà nel tempo per il bene di Savona e della sinistra”.

“Abbiamo fatto solo la prima parte del percorso, occorre ora affrontare il ballottaggio. Nei prossimi dieci giorni non bisogna dare nulla per scontato, continuando a parlare con i savonesi nei quartieri, chiedendo ai nostri elettori del primo turno di tornare a votare e cercando nuovi consensi tra gli elettori di altri sindaci e tra i cittadini che non sono andati a votare. Noi ci impegneremo al massimo perché la vittoria di Russo il 17 e 18 ottobre è troppo importante per fare uscire Savona dal declino e dall’immobilismo, per avviare un nuovo futuro per la città”.

“Il primo banco di prova della nuova amministrazione sarà certamente il sostegno alle persone e alle attività che hanno maggiormente pagato la disastrosa alluvione che ha colpito Savona, in particolare la Valle del Santuario, proprio nei giorni del voto. Ovviamente, però, non ci si deve fermare alle misure d’emergenza: occorre finalmente affrontare le cause di fondo del dissesto idrogeologico, avviando le misure necessarie di protezione del territorio per essere in grado di circoscrivere il più possibile i danni di possibili eventi alluvionali. Anche su questo tema ci impegneremo con la lista ‘Sinistra per Savona’ a fianco di Marco Russo”.