Sinergia tra Provincia e Comune di Savona: rifiuti, trasporti e infrastrutture

Savona. Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Università a Savona, il presidente della Provincia Olivieri ha avuto il primo incontro – istituzionale e personale – con il primo cittadino di Savona Marco Russo, ad un giorno dalla sua proclamazione a sindaco.

Un primo “faccia a faccia”, dopo i primi contatti telefonici intercorsi tra lunedì e martedì, che dà il via alla volontà congiunta di lavorare in sinergia alle necessità del territorio e dei cittadini.

“Un rapido colloquio molto cordiale, partendo dalla nostra conoscenza professionale, in cui ci siamo ribaditi, come già fatto per le vie brevi, la volontà e la determinazione di attivarci subito per la fondamentale sinergia tra Comune e Provincia” afferma lo stesso Olivieri.

“In questa ottica congiuntamente abbiamo concordato di darci appuntamento operativo nei prossimi giorni, con un puntuale ordine del giorno formato dagli argomenti principali dell’agenda del nostro territorio e delle sue comunità” conclude Olivieri.

E se Russo avrà la delega a decoro urbano e igiene ambientale, proprio questo tema sarà prioritario: da una parte la procedura di affidamento in house a livello provinciale, dall’altra il bando aperto per la nuova New.Co di Savona sul servizio di gestione e raccolta rifiuti.

Non solo: considerando il ruolo e il peso dei due enti la sinergia dovrà tradursi anche nell’ambito del trasporto pubblico locale, in quanto è ancora in corso l’iter per l’affidamento in house a TPL Linea del servizio per la provincia savonese.

Infine le infrastrutture e il tavolo avviato a Palazzo Nervi sulle opere necessarie al territorio savonese, anche in relazione al suo sviluppo portuale: un lavoro congiunto legato alle stesse risorse che potranno arrivare sul comprensorio savonese dal Pnrr.