Servizi Ambientali, il sindaco Lettieri tira dritto: “Nuova stagione per realizzare il servizio idrico integrato”

Loano. Il mandato amministrativo del neo sindaco Lettieri a Loano è iniziato subito con una bordata: nel mirino la Servizi Ambientali e l’amministratore delegato Paolo Savona, sul quale il primo cittadino ha lasciato intendere una imminente sfiducia da parte dell’amministrazione loanese.

Se il ruolo di presidente viene indicato dal Comune di Borghetto, quello dell’Ad spetta proprio al Comune di Loano e Paolo Savona era stato a suo tempo indicato dall’ex sindaco Luigi Pignocca. Ma Lettieri ha già lanciato un primo segnale di discontinuità, anche alla luce delle polemiche che hanno animato la società partecipata, ancora alle prese con la realizzazione del servizio idrico integrato e con gli interventi ancora in fase di stallo per la depurazione del ponente savonese (vedi il caso della Val Maremola…).

Il sindaco non getta acqua sul fuoco e sottolinea: “Ho svolto con piena legittimità un ragionamento che rispecchia l’attuale situazione della Servizi Ambientali, il nome di Savona era espressione dell’ex sindaco e ora non lo è più… Credo sia opportuno sviluppare un confronto sia all’interno della nostra maggioranza a Loano, cercando massima condivisione, quanto, e soprattutto, in un’ottica comprensoriale e di territorio, indipendentemente da quote o asset societari” sottolinea ancora Lettieri.

Nessun nome ancora all’orizzonte, tuttavia le parole del neo sindaco loanese lasciano intendere una mossa da parte del Comune con la prima assemblea dei soci disponibile: “L’amministratore delegato potrà restare sicuramente in carica fino all’approvazione del prossimo bilancio (senza però la fiducia dell’amministrazione comunale) poi nuovo corso…” rincara Lettieri, annunciando una stagione di dialogo con gli altri sindaci e soci.

Un nuovo corso che, stando alle volontà dello stesso sindaco loanese, punta a dare una svolta netta e radicale alla società partecipata: “Meno politica e più managerialità, passaggio indispensabile per traguardare gli obiettivi del completamento della depurazione a ponente e concretizzare un servizio integrato nell’ambito dell’Ato idrico di riferimento” conclude il sindaco loanese.