Vado Ligure. Sesta giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado pareggia 4 a 4 allo stadio “Chittolina”, contro i valdostani del Pont Donnaz-Hône Arnad-Evancon. Sfida anticipata al sabato, in quanto mercoledì prossimo si disputerà un secondo turno infrasettimanale.

Il Vado, trovatosi sotto dopo appena 30″, gioca una gara gagliarda, va due volte in svantaggio. Colpisce un palo con Aperi a metà del primo tempo, sul risultato parziale di 1-2. Una traversa a inizio ripresa sul 2-3. Nel finale rimonta gli avversari, non segna il quinto gol e viene raggiunto sul capovolgimento di fronte. Per la formazione locale, si può parlare di due punti persi. Per gli ospiti, uno guadagnato. In una partita comunque entusiasmante, ricca di spunti, giocate, errori difensivi e colpi di scena.

I rossoblù guidati da mister Solari erano reduci da tre risultati utili consecutivi; un pareggio a Casale (1-1), seguìto da due successi di fila, contro Caronnese (2-1) e mercoledì scorso a Saluzzo (1-2). Ancora indisponibile il fantasista Edo Capra, squalificato tre giornate.

Il Pont Donnaz in graduatoria resta appaiato assieme al Vado, con 9 punti. La compagine aostana, la scorsa stagione da matricola neopromossa si dimostrò rivelazione del torneo, terminando al terzo posto in classifica. Il sodalizio è nato nel 2019 dalla fusione fra due società, rappresentanti quattro piccoli comuni limitrofi fra loro: Pont Saint-Martin, Donnas, Hône e Arnad. L’Evançon, ultima sigla della nomenclatura (P.D.HA.E.), è invece un torrente che bagna il territorio circostante.

Tabellino:

Vado-Pont Donnaz 4-4 (14′ L. Di Salvatore, 56′, 66′ “Rig” Costantini, 69′ Aperi – 1′ Sterrantino, 18′ Jeantet, 63 “Rig”, 77′ Gulli, )

Vado: Cirillo, Gandolfo, L. Casazza, Papi, De Bode, Pantano, L. Di Salvatore, Cossu, Lo Bosco, Costantini, Aperi (78′ G. Di Salvatore)

A disp.: Colantonio, Nicoletti, Zanchetta, Magonara, Giuffrida, Cattaneo, Favara, Carrer, G. Di Salvatore. All. Solari

P.D.H.A.E: Pietropaolo, Gulli, Jeantet (73′ Sparviero), De Cerchio (67′ Castrone), Sterrantino (90′ Gille), Mazzotti, Vesi, Reeb, Mosti, Nuti, Melis (57′ Florio, 70′ Diagne)

A disp.: Cabras, Florio, Vetri, Cateni, Diagne, Maingonnat. All. Cretaz

Arbitro: Acquafredda (Molfetta). Assistenti: Marrazzo (Bergamo) e Farina (Brescia)

Note: Pomeriggio soleggiato. Terreno sintetico in buone condizioni. Angoli 3-6. Spettatori 300 circa.

Cronaca in diretta (LIVE)

Il Vado scende in campo con un completo bianco. Pont Donnaz in tenuta arancione, con bordature blu.

1′ GOL PONT DONNAZ! Dopo un manciata di secondi, quasi neanche il tempo di sistemarsi in tribuna. Gli ospiti colpiscono a freddo, portandosi in vantaggio con Sterrantino. 0-1.

5′ Ammonito Costantini (V).

14′ GOL VADO! Cossu lancia Aperi sulla fascia sinistra. Questi si presenta sul fondo, punta e salta l’ex Gulli, mettendo al centro.

Leonardo Di Salvatore riceve nel cuore dell’area e conclude di prima intenzione dritto per dritto, gonfiando la rete. 1-1.

15′ Pont Donnaz subito in avanti. Un cross basso di Jeantrt dalla destra percorre tutta l’area piccola, senza che nessun compagno ne raccolga l’invito.

18′ GOL PONT DONNAZ! Vadesi sorpresi ancora per via centrali.

Jeantet dribbla abilmente De Bode nei pressi della lunetta, avanza e con il sinistro rasoterra mette la palla nell’angolino, dove Cirillo non può arrivare. 1-2.

22′ Giallo Mosti (PD).

26′ Costantini, soluzione dalla media distanza. Alta di un metro.

27′ Vado vicino al pareggio. Costantini imbecca centralmente. La palla, sporcata da un difensore avversario, perviene a Leonardo Di Salvatore, il quale con un tiro a botta sicura nei pressi del dischetto colpisce in pieno il palo.

La seconda parte del primo tempo prosegue, senza occasioni ma con una sfida frizzante e aperta. Vado sfortunato. Entrambe le squadre sfruttano l’ampiezza del campo. Ogni affondo può rappresentare una possibile opportunità.

45′ Fine primo tempo: Vado-Pont Donnaz 1-2.

Inizio secondo tempo, ore 15:59.

56′ GOL VADO! A segno Costantini, direttamente su calcio di punizione, da venticinque metri. Posizione centrale. La specialità della casa. Traiettoria imparabile, la palla si insacca splendidamente all’incrocio. 2-2.

62′ Rigore Pont Donnaz. Rossoblù ancora sorpresi nella zona centrale della difesa.

Vesi si presenta a tu per tu con Cirillo, prova ad eluderlo ma viene steso. L’arbitro decreta il penalty, ammonendo il portiere vadese.

63′ GOL PONT DONNAZ! Dagli undici metri Gulli spiazza Cirillo. 2-3.

64′ Vado subito vicino al pareggio. Aperi sguizza sinistra, supera due avversari e conclude. Il portiere ospite Pietropaolo si salva, deviando sulla traversa. La retroguardia orange scaraventa quindi via.

65′ Rigore Vado. Il portiere aostano Pietropaolo frana su Lo Bosco vicino al limite dell’area. Partita scoppiettante

66′ GOL VADO! Dal dischetto Costantini spiazza anch’egli Pietropaolo. Pallone da una parte, portiere dall’altra. 3-3.

69′ GOL VADO! G. Di Salvatore resiste in campo aperto al contrasto con un avversario e serve sulla fascia opposta Aperi. Questi stoppa e buca Pietropaolo sul palo di competenza. La tribuna del “Chittolina” esplode. 4-3.

77′ Grande opportunità Vado. Contropiede 3 vs 3. Lo Bosco pesca a centro area Cossu. Inseritosi a fari spenti. La mezzala rossoblù, solo, in equilibrio precario, si divora la rete, mandando fuori. Azione che sarebbe stata probabilmente comunque annullata, causa fuorigioco.

77′ GOL PONT DONNAZ! Gol sbagliato gol subito. La dura legge del calcio. Gulli, rimasto in avanscoperta, risolve in mischia, beffando Cirillo sul primo palo e siglando la doppietta personale. 4-4.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+6 Fischio finale: Vado-Pont Donnaz 4-4.