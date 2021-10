Serie D: Vado-Fossano, segui la web-cronaca in diretta (LIVE)

Vado Ligure. Ottava giornata del campionato di Serie D, girone A. Il Vado affronta il Fossano. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Con la gara odierna si chiude un dispendioso ciclo di 5 partite in diciotto giorni, intervallato da due turni infrassettimali. In questo tour de force, i rossoblù allenati da Solari hanno collezionando cinque risultati utili (2 vittorie, 3 pareggi).

Nel Vado, attualmente a 10 punti in classifica, rientra quest’oggi disponibile Edo Capra, dopo aver scontato 3 turni di squalifica. Out di contro Aperi (a segno da cinque partite di fila), non convocato per un fastidio al ginocchio. Lo Bosco, uscito acciaccato dopo l’ultima partita di mercoledì a Lavagna, si accomoda invece in panchina.

Gli ospiti piemontesi del Fossano occupano attualmente il penultimo posto, assieme all’RG Ticino e al Sestri Levante (i levantini corsari hanno due incontri da recuperare), con 4 punti in classifica. Nei cuneesi indisponibile l’esperto portiere Merlano, fra i pali c’è il giovane Chiavassa. Con 14 reti subite in 7 uscite (media 2 a partita), il Fossano risulta in questo avvio la difesa più battuta del torneo.

Tabellino:

Vado-Fossano 1-2 (4′ Papi – 26′ Coulibaly, 54′ Menabò)

Vado: Colantonio, Magonara, L. Casazza (58′ Nicoletti), Papi, De Bode, Pantano, Capra, Giuffrida (58′ Cattaneo), G. Di Salvatore (58′ Carrer), Costantini, L. Di Salvatore

A disposizione: Cirillo, Gandolfo, Favara, Cossu, Zanchetta, Lo Bosco. All. Solari

Fossano: Chivassa, Bellocchio, Scotto, Rosano, Fogliarino, Menabò, Giraudo, Della Valle, Specchia, Couulibaly, Adorni

A disposizione: Fazio, Utieyin, Moreo, Medda, Quaranta, Scarafia, De Riggi, Turcis, Quatrana. All. Viassi

Arbitro: Balducci (Empoli). Assistenti: Meraviglia (Pistoia) e Ingenito (Piombino)

Note: Pomeriggio soleggiato, ma ventilato. Terreno sintetico in ottime condizioni. Al 56′ espulso Della Valle (F) per somma di ammonizioni. Angoli 1-3 Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado scende in campo in tenuta bianca e si schiera con 4-3-1-2 (Pantano e De Bode difensori centrali; Capra trequartista a supporto dei fratelli Di Salvatore). Fossano in completo azzurro, disposto con un 3-5-2.

2′ Occasione Vado. Capra serve in profondità Leonardo Di Salvatore. Questi si presenta a tu per tu col portiere piemontese Chiavassa, il quale intercetta in uscita.

Scotto spazza via in prossimità della linea di porta, evitando che il pallone finisca dentro.

4′ GOL VADO! Splendida apertura di Capra sulla trequarti a premiare l’incursione sul fondo destro, scavalcando la difesa. L. Di Salvatore riceve e rimette in mezzo di prima intenzione. Papi, inseritosi a fari spenti, trova il tap-in sotto porta, dal limite dell’area piccola. 1-0

17′ Vado vicino al raddoppio. Punizione dalla trequarti sinistra. Alla battuta va Costantini; il portiere Chiavassa, coperto da cinque uomini, non vede partire la traiettoria.

La palla colpisce l’incrocio dei pali e rimbalza un metro fuori dalla linea di porta. Sulla respinta Capra, in acrobazia, non inquadra lo specchio.

Ennesimo legno preso dai rossoblù in questo avvio di campionato: 7 in 8 partite (due traverse col Derthona, un palo con la Caronnese, un palo e una traversa col Pont Donnaz, un palo contro la Lavagnese).

22′ Il Fossano esce dal guscio e prende coraggio, dopo un inizio difficile e contratto. Menabò, imbeccato in profondità sulla destra, svirgola mandando a lato.

24′ Menabò svetta tra i due difensori locali, senza tuttavia riuscire a indirizzare verso lo specchio.

26′ GOL FOSSANO! Coulibaly raccoglie un cross dalla destra. Stoppa dal vertice sinistro dell’area e trafigge Colantonio con un tiro rasoterra in diagonale. 1-1.

Il Vado, nei primi venti minuti in assoluto controllo della partita, sembra accusare il colpo del pareggio subito, lasciando maggiore campo al Fossano (disposto in diverso assetto, con Coulibaly decentrato a sinistra per trovare più spazio sulle corsie laterali). Una punizione dei piemontesi sulla destra, calciata da Menabò, viene smanacciata in corner da Colantonio.

Successivamente Fogliarino impensierisce nuovamente la porta vadese, con un tiro dalla media distanza, terminato fuori.

42′ Casazza raccoglie la respinta di un difensore ospite. Staffilata a mezza altezza nei pressi della lunetta, fuori di un metro.

44′ Giallo a Papi (V).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Fossano 1-1.

Inizio della ripresa (ore 16:04).

49′ Punizione Fossano dal limite dell’area. Va Menabò. Colantonio non si fa sorprendere, nonostante una deviazione in barriera assai insidiosa.

51′ Capra affonda sulla sinistra e mette sul secondo palo. La palla, fermata anche dall’attrito del vento, è leggermente alta per la testa di G. Di Salvatore.

52′ Ammonito Della Valle (F).

54′ GOL FOSSANO! La retroguardia rossoblù, completamente ferma, si lascia sorprendere dal taglio centrale di Menabò. L’attaccante piemontese si presenta davanti a Colantonio lo batte anticipandolo con un sul primo palo. 1-2.

56′ Fossano in dieci uomini. Brutta entrata a centrocampo di Della Valle, già ammonito. L’arbitro estrae il secondo cartellino, espellendo il giocatore ospite.

58′ Opportunità Vado. L. Di Salvatore sulla destra affonda e crossa basso. La girata di Magonara, nei pressi del dischetto, fa la barba al palo.