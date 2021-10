Serie D: Aperi-tivo, il Vado brinda nel turno infrasettimanale

Vado Ligure. Quarta giornata del campionato calcistico interregionale di Serie D, primo turno infrasettimanale. Il Vado riceve la Caronnese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferraccio Chittolina”, ore 15:00.

I vadesi, reduci dal pareggio in dieci uomini strappato a Casale (1-1), sono alla ricerca del primo successo. Idem gli ospiti lombardi, appaiati anch’essi con 2 punti.

Tabellino:

Vado-Caronnese 2-1 (29′ ” Rig”, 48′ Aperi – 44′ “Rig” Esposito)

Vado: Cirillo, Gandolfo (83′ Favara), Magonara, Papi, De Bode, Pantano, Capra, Giuffrida, Lo Bosco (83′ Carrer), Aperi (74′ L. Di Salvatore), Cossu (46′ P. Cattaneo)

A disp.: Colantonio, Nicoletti, Zanchetta, Costantini, G. Di Salvatore. All. Solari

Caronnese: Ansaldi, Coghetto, De Luca (63′ A. Cattaneo), Arpino, Cosentino, Vernocchi (69′ Putzolu), Argento (63′ Corno), Raso, Vitiello, Rocco, Esposito

A disp.: Angelina, Galletti, Lazzaroni, Vincenzi, Papa Diatta, Musazzi. All. Scalise

Arbitro: Iannello (Messina). Assistenti: Rinaldi e Palermo (Pisa)

Note: Giornata mite e particolarmente ventosa, fondo in sintetico. Ammoniti: Aperi, Gandolfo, Pantano (V) e Cosentino (C). Angoli 2-5 per la Caronnese. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta (LIVE)

L’incontro comincia alle 15:02. Il Vado si schiera con un completo bianco. La Caronnese in maglia rossoblù, pantaloncini blu e calzettoni rossi.

6′ Rocco affonda sulla fascia sinistra e crossa a centro area. Cirillo, in uscita bassa, toglie le castagne dal fuoco.

9′ Aperi, destro dai venti metri. Ansaldi si distende alla propria destra e blocca.

13′ Uno schema da corner smarca Esposito del limite dell’area. Corpo all’indietro, soluzione abbondantemente alta.

23′ Giallo ad Aperi (V)

28′ Rigore Vado. Capra arpiona un pallone al volo nel lato sinistro dell’area, salta un avversario. Il secondo, vale a dire Cosentino, lo tocca, facendolo cadere a terra. L’arbitro decreta il penalty, ammonendo il difensore ospite.

29′ GOL VADO! Dal dischetto Aperi spiazza Ansaldi. Pallone da una parte, portiere dall’altra. 1-0.

32′ Rigore Caronnese. Pantano tenta il rinvio, ma colpisce il ginocchio di un avversario. L’arbitro indica senza esitazione gli undici metri.

33′ SBAGLIATO! Esposito fallisce il penalty. Pur spiazzando Cirillo, apre troppo il piatto. Palla fuori di poco.

35′ Vado pericoloso. Capra riceve un traversone a mezza altezza dalla sinistra. Sotto misura anticipa in spaccata il portiere Ansaldi, protratto in uscita, incocciando la parte esterna del palo.

43′ Altro rigore a favore della Caronnese. Rimpallo in area, scaturito da una iniziativa di Rocco sul fondo destro. Il direttore di gara ravvisa un tocco di mano da distanza ravvicinata.

44′ GOL CARONNESE! Ancora Esposito, questa volta non sbaglia. 1-1.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Caronnese 1-1.

Inizio secondo tempo, ore 16:03. Nelle file del Vado all’intervallo Cattaneo rileva Cossu.

48′ GOL VADO! Azione insistita dei locali. Aperi riceve un cross dalla destra e in acrobazia supera con un pallonetto il portiere ospite. 2-1.

49′ La Caronnese prova subito a reagire. Raso, tiro dal limite reso oltremodo insidioso dal vento. Cirillo non si fa sorprendere, bloccando in due tempi.

62′ Percussione di un caparbio Gandolfo sulla fascia destra. Ansaldi manca l’intervento in uscita. Coghetto salva in anticipo sul diretto avversario, a porta sguarnita.

Sul corner che ne consegue, Lo Bosco non riesce a trovare la deviazione vincente nell’area piccola.

La parte centrale della ripresa scorre via, in una fase di stasi. Il Vado gestisce il vantaggio. La Caronnese fatica a proporsi convintamente in fase offensiva.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+4 Vado in dieci uomini, espulso Capra per un intervento a presunto piede a martello in un contrasto. Decisione apparsa eccessivamente severa dagli spalti.

Poco più tardi un giocatore resta a terra. Gioco fermo per un paio di minuti. Manca un minuto effettivo. Recupero sarà dilatato.

90’+8 Fischio finale: Vado-Caronnese: 2-1.