Serie D: Saluzzo-Vado, segui la cronaca diretta (LIVE)

Saluzzo. Coda del primo “tour de force”, che vede impegnate le squadre del girone A di Serie D. Incontro valevole per la quinta giornata. Terza partita in una settimana , dopo il turno infrasettimanale, per il Vado. Di scena nel basso Piemonte, a Saluzzo. Fischio pomeriggio, ore 15:00.

I rossoblù, reduci dalla vittoria interna conseguita mercoledì ai danni della Caronnese (2-1), la prima in campionato, si trovano con 5 punti in classifica. Nel sabato precedente avevano ottenuto un pareggio a Casale Monferrato (1-1), pur disputando l’ultima mezz’ora di gioco con l’uomo in meno.

I piemontesi padroni di casa non hanno invece svolto l’incontro in settimana (Sestri Levante-Saluzzo, partita rinviata a data da destinarsi), a causa di un incidente nel quale erano stati coinvolti alcuni giocatori tesserati. Al momento i granata cuneesi dispongono di 2 punti in classifica; frutto di due pareggi a domicilio contro il Bra (1-1) e l’RG Ticino (0-0). Nel mezzo, sono stati sconfitti a Ligorna (2-0).

Tabellino:

Saluzzo-Vado 0-0

Saluzzo: Virano, Serino, Pittavino, Caldarola, Carli, Bedino, Matera, Mazzafera, Testardi, Gerthoux, Poppa

A disp.: De Marino, Tall, Di Carlo, Giordano, Ientile, Andretta, Massacesi, Clerici, Gaboardi. All. Briano

Vado: Cirillo, Gandolfo, Magonara, Cattaneo, De Bode, Pantano, L. Di Salvatore, Giuffrida, Lo Bosco, Costantini, Aperi

A disp.: Colantonio, Nicoletti, L. Casazza, Favara, Papi, Zanchetta, Cossu, Carrer, G. Di Salvatore. All. Solari

Arbitro: Mazzoni (Prato). Assistenti: Giannetti (Firenze) e Mantella (Livorno)

Note: Giornata , campo in erba naturale.

Cronaca diretta (LIVE):

Vado in maglia blu con contorno rosso, pantaloncini e calzettoni blu. Saluzzo in tenuta azzurro-turchese, con pantaloncini blu.

4′ Lo Bosco va via a due avversari e tenta la battuta diretta verso la porta. Palla a lato.

13′ Vado nuovamente in attacco. Sempre Lo Bosco, a prendere le misure dalla media distanza. Alto.

17′ Punizione Saluzzo dai venticinque metri. Va Matera, il pallone sorvola la trasversa.

22′ Opportunità Vado. Triangolazione nella trequarti sull’asse Aperi-Lo Bosco-Costantini, il tiro di quest’ultimo sibila a un palmo dell’incrocio dei pali.

32′ Aperi riceve un lancio da metà campo e si fionda in profondità. Il giovane portiere Virano esce tempestivamente dalla propria area e sventa.

41′ Iniziativa personale del centravanti locale Testardi. La conclusione risulta tuttavia centrale, Cirillo blocca.

45′ Fine primo tempo: Saluzzo-Vado 0-0.