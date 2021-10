Serie D: Halloween da horror per il Vado in casa del Novara (5-0)

Novara. Campionato interregionale di Serie D, girone A. Nona giornata, un quarto esatto di torneo.

Il Vado viene ricevuto del Novara. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Piola“, ore 14:30.

I rossoblù arrivano da sei risultati utili di fila, le ultime tre uscite sono però termine in parità Il successo manca da quattro giornate, vale a dire dalla trasferta di Saluzzo (1-2).

Il piemontesi locali, unica squadra ancora imbattuta nel girone, occupa il terzo posto con 16 punti, insieme al Casale (nero-stellati con una partita da recuperare).

La squadra ospite allenata da Solari, finora, ha sempre incassato almeno un gol in tutti gli incontri di campionato disputati. Peggio dal punto di vista statistico, in questo scorcio inizio di torneo, solamente Imperia (15) e Fossano (18).

Di contro, eccezion fatta per la sfida persa in casa della Sanremese (2-0), i vadesi sono anche sempre andati a rete (due turni di Coppa Italia compresi).

Il Vado registra infatti 14 gol all’attivo (come il Novara), dietro alle sole Chieri (18) e Derthona (17), rispettivamente attuali prima e seconda della classifica. Nel reparto offensivo quest’oggi rientrano Lo Bosco e Aperi, indisponibili nella gara interna di domenica scorsa, pareggiata contro il Fossano (2-2). Un duello nel duello, il confronto con l’altra coppia-gol, formata da Gonzalez e Vuthaj.

Il Novara, costruito senza mezzi termini per primeggiare e tentare di tornare nei professionisti, è anch’esso reduce da un pari sul campo del Sestri Levante (1-1). Una sfida quindi stimolante, contro una nobile “decaduta”.

Tabellino:

Novara-Vado 5-0 (19′, 49′ Vuthaj, 33′, 38′ Di Masi, 79′ Capano)

Novara: Raspa, Pagliai, Bergamelli, Bonaccorsi (77′ Capone), Di Masi (46′ Lopez Pereira), Tentoni, Capano, Agostinone (46′ Vimercati), Spina (46′ Piglino), Vuthaj, P. Gonzalez (56′ Laaribi)

A disp.: Spadini, Benassi, Bortoletti, Amoabeng. All. Marchionni

Vado: Cirillo, Magonara, Pantano, Papi (46′ Anselmo), De Bode, Casazza, Capra (59′ L. Di Salvatore), Lazzaretti (81′ Cattaneo), Lo Bosco (59′ Aperi), Costantini (28′ Brondi), Gandolfo

A disp.: Colantonio, Nicoletti, Giuffrida, Brondi, Favara. All. Solari

Arbitro: Caruso (Viterbo). Assistenti: Daghetta (Lecco) e Cavalli (Bergamo)

Note: Pomeriggio piovoso e nuvoloso. Terreno sintetico in buone condizioni. Angoli 9-6. Recupero 0′ e 2′. Spettatori 2500 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Novara scende in campo con maglietta e calzettoni azzurri, pantaloncini neri. Vado in completo bianco.

2′ Gonzalez recupera palla e mette in mezzo. Vuhtaj prova il pallonetto dalla lunetta. Cirillo non si fa sorprendere.

Trascorso il primo quarto d’ora, null’altro da segnare. Il Vado, disposto con una difesa a 3 uomini (5-3-2 in fase di non possesso), tiene bene le distanze. Partita stazionaria a centrocampo, ancora in fase di studio per entrambe le formazioni.

18′ Giallo a Spina (N).

19′ GOL NOVARA! Capano crossa basso dalla sinistra. Vuhtaj, come un rapace, si avventa sul pallone e col piattone buca Cirillo all’altezza del dischetto. 1-0.

23′ Ammonito Papi (V).

24′ Vado in attacco. Capra crossa dalla sinistra, parabola a rientrare sul secondo palo. Lo Bosco si inerpica, anticipando il difensore piemomtese. La palla rimbalza un metro alla destra del portiere Raspa.

27′ Solari è costretto alla prima sostituzione. Costantini, messo k.o. da uno stiramento, viene rilevato da Brondi.

28′ Vado in dieci uomini, piove sul bagnato. Espulso Pantano per un fallo di mano da ultimo uomo nei pressi del vertice sinistro dell’area, a fermare Di Masi involato a rete. Decisione discussa dagli ospiti; l’arbitro è però intransigente.

33′ GOL NOVARA! Gonzalez serve Spina sulla sinistra. Questi libera la sovrapposizione Di Masi, il quale incrocia in diagonale, trafiggendo Cirillo. I piemontesi fanno valere dalla loro un cinismo proverbiale: due azioni effettive, due tiri, due reti. 2-0.

36′ Ammoniti Pagliai (N) e Casazza (V).

38′ GOL NOVARA! Rete in fotocopia rispetto alla prima. È nuovamente Di Masi a gioire, siglando la doppietta personale. Piemontesi in giornata di grazia. 3 tiri 3 gol. A questo punto si mette male per i rossoblù, primo tempo da horror. 3-0.

43′ Opportinità Novara. Corner dalla sinistra. Vuhtaj svetta all’altezza del dischetto; Cirillo salva con un grande intervento.

45′ Fine primo tempo: Novara-Vado 3-0.

Inizio secondo tempo (ore 15:33).

49′ GOL NOVARA! Traversone dalla sinistra. Vuhtaj, splendida semi-rovesciata nel cuore dell’area. Gara monocorde. 4-0.

55′ Ammonito Buonacorsi (N).

Trascorsa la metà della ripresa. Novara a mente sgombra, in giornata perfetta, palleggia. Il Vado prova qualche timida sortita, senza però profondere grande voglia né convinzione.

79′ GOL NOVARA! Capano, staffilata dal limite dell’area. Palla nell’angolino, per i vadesi è notte fonda. 5-0.

88′ Opportunità Vado. Ripartenza 3 vs 3. L. Di Salvatore avanza verso il limite del’area e serve sulla destra Aperi. Tiro a incrociare. Raspa respinge in tuffo.

90′ Due minuti di recupero.

90’+2 Fischio finale: Novara-Vado 5-0.