Serie D, nel Girone A Vado a Novara per l’impresa, l’Imperia contro il Bra per allontanare lo spauracchio playout

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la nona giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo otto giornate, guardando la classifica, continua a spiccare l’ottimo piazzamento di un sorprendente Vado, squadra in seguito all’ultimo turno disputato occupante la nona posizione della graduatoria. Oggi per i ragazzi di mister Solari non sarà tuttavia semplice proseguire l’ottima marcia intrapresa contro la corazzata Novara, formazione costruita per inseguire il sogno promozione che i rossoblù sperano però possa mostrare qualche segno di debolezza per dare seguito alla propria striscia di imbattibilità.

Sarà invece trasferta a Chieri per la Sanremese, squadra chiamata a reagire successivamente all’inaspettata sconfitta sofferta tra le mura amiche contro l’ottima Lavagnaese di mister Fasano. Proprio gli appena citati nerazzurri se la vedranno contro il Casale, altra formazione ritrovatasi dopo un inizio di stagione complesso: il pronostico sorride agli ospiti, padroni di casa a caccia dell’impresa.

L’Imperia se la vedrà invece contro il Bra, questo mentre il Ligorna sarà chiamato a ritrovare se stesso, ma soprattutto i tre punti, contro il non irresistibile Città di Varese. Infine sarà trasferta ad Asti per il Sestri Levante, squadra apparsa in ottima forma e desiderosa di conquistare punti fondamentali in chiave salvezza.

In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali di questa ottava giornata, di seguito elencate:

Direzione di Novara-Vado affidata a Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo. I guardalinee saranno Giuseppe Daghetta di Lecco e Manuel Cavalli della sezione di Bergamo.

Giuseppe Daghetta di Manuel Cavalli della sezione di Chieri-Sanremese vedrà impegnato il signor Giuseppe Romaniello della sezione di Napoli. Alex Arizzi di Bergamo e Andrea Perali di Chiari saranno i suoi assistenti.

Alex Arizzi di Andrea Perali di L’arbitro di Imperia-Bra sarà invece Guido Iacopetti della sezione di Pistoia , direttore di gara assistito da Luigi Ingenito di Piombino e da Marco Alfieri di Prato.

invece Luigi Ingenito di Marco Alfieri di Asti-Sestri Levante vedrà la direzione di Thomas Bonci della sezione di Pesaro , fischietto coadiuvato da Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e da Federico Mezzalira della sezione di Varese.

Doriana Isidora Lo Calio di Federico Mezzalira della sezione di Città di Varese-Ligorna sarà diretta da Alberto Poli della sezione di Verona , fischietto coadiuvato da Andrea Cocomero e da Leonardo Umbrella entrambi appartenenti alla sezione di Nichelino.

Andrea Cocomero e da Leonardo Umbrella entrambi appartenenti alla sezione di Infine Lavagnese-Casale vedrà impegnato Giovanni Tricarico della sezione di Verona, fischietto coadiuvato da Alberto Amoroso di Piacenza e da Alessandro Castellari della sezione di Bologna.

Le squadre dunque scaldano i motori, la domenica di calcio proposta dalla nona giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.