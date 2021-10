Serie D, Girone A: Vado contro il Fossano per continuare a stupire, ostacolo Lavagnese per la Sanremese

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la settima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante turno infrasettimanale sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo sette giornate, guardando la classifica, continua a spiccare l’ottimo piazzamento di un sorprendente Vado, squadra dopo l’ultimo turno occupante l’ottava piazza della graduatoria. Di seguito ecco le designazioni arbitrali di questa ottava giornata:

HSL DERTHONA

IMPERIA CALCIO SRL

Silvio Torreggiani

Civitavecchia

Gennaro Scafuri

Reggio Emilia

Paolo Roselli

Avellino

LIGORNA 1922

BORGOSESIA CALCIO

Antonio Monesi

Crotone

Marco Alfieri

Prato

Simone Marconi

Lucca

SANREMESE CALCIO S.R.L.

LAVAGNESE 1919

Stefano Moretti

Como

Cristiano Annoni

Como

Federico Mezzalira

Varese

SESTRI LEVANTE

NOVARA FOOTBALL CLUB SRL

Andrea Rizzello

Casarano

Giovanni Pandolfo

Castelfranco Veneto

Daniele Sbardella

Belluno

VADO

FOSSANO CALCIO

Filippo Balducci

Empoli

Roberto Meraviglia

Pistoia

Luigi Ingenito

Piombino

Le squadre dunque scaldano i motori, l’ottava giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.