Serie D, Girone A: Vado alla prova Lavagnese, Sanremese a Gozzano per sentirsi grande

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la settima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo sei giornate, guardando la classifica, continua a spiccare l’ottimo piazzamento di un sorprendente Vado, squadra dopo l’ultimo turno distante appena un punto dalla zona playoff.

ASTI

LIGORNA 1922

Emanuele Ceriello

Chiari

Mattia Bettani

Treviglio

Lorenzo Rigano’

Chiari

CALCIO CHIERI 1955

SESTRI LEVANTE

Simone Di Renzo

Bolzano

Carlo De Luca

Merano

Thomas Storgato

Castelfranco Veneto

GOZZANO SSD.AR.L.

SANREMESE CALCIO S.R.L.

Giovanni Agostoni

Milano

Ionut eusebiu Nechita

Lecco

Cosimo De Tommaso

Voghera

IMPERIA CALCIO SRL

CITTA DI VARESE

Julio Milan Silvera

Valdarno

Simone Iuliano

Siena

Luca Mantella

Livorno

LAVAGNESE 1919

VADO

Davide Albano

Venezia

Gianluca Pampaloni

La Spezia

Francesco Baruzzo

La Spezia

Le squadre dunque scaldano i motori, la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via. Fc