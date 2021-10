Serie D, Girone A: montagna russa Vado-Pont Donnaz, la Sanremese ingrana la seconda contro il Saluzzo

Imperia/Savona/Genova. Una quinta giornata all’insegna dello spettacolo come da pronostici. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Serie D andato in scena quest’oggi, questo per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni turno di campionato. 27 reti ed uno show davvero incredibile per una weekend di grande calcio, ecco il racconto del sesto atto del campionato di Serie D andato in scena nella giornata odierna (e in quella precedente) a partire dalle ore 15:00.

Vado 4-4 Pont Donnaz [14′ L. Di Salvatore (V), 56′, 66′ “Rig” Costantini, 69′ Aperi – 1′ Sterrantino, 18′ Jeantet, 63 “Rig”, 77′ Gulli)

Un anticipo scoppiettante. Appare essere questa la sintesi ideale di un match davvero appassionante, una sfida che ha visto i rossoblù guidati da Matteo Solari riuscire più volte a riacciuffare la partita salvo poi arrendersi alla legge dell’ex con la rete di un indemoniato Andrea Gulli. Zona playoff dunque più lontana ma con un’ulteriore bagaglio di esperienza sulle spalle, una partita che sicuramente permetterà al tecnico rossoblù di correggere in allenamento ciò che non è andato per presentarsi al meglio domenica prossima in quel di Lavagna contro l’ostica Lavagnese.

Il Vado si è presentato con Cirillo, Gandolfo, L. Casazza, Papi, De Bode, Pantano, L. Di Salvatore, Cossu, Lo Bosco (C), Costantini e Aperi. A disposizione vi erano Colantonio, Nicoletti, Zanchetta, Magonara, Giuffrida, Cattaneo, Favara, Carrer e G. Di Salvatore.

I valdostani allenati da mister Cretaz hanno risposto con Pietropaolo, Gulli, Jeantet, De Cerchio, Sterrantino, Mazzotti, Vesi, Reeb, Mosti, Nutie Melis. In panchina si sono accomodati Cabras, Florio, Vetri, Cateni, Diagne e Maingonnat.

Imperia 1-3 Borgosesia [PT 29′ Carrara (B), 31′ Rancati (B), 46′ Omoregbe (B); ST 35′ Coppola (I)]

Non è iniziata come si auguravano i vertici nerazzurri l’avventura di Nicola Ascoli sulla panchina dell’Imperia. Allo stadio Comunale “Nino Ciccione” non sono bastati la buona volontà e lo spirito di sacrificio ad una squadra apparsa ancora troppo confusionaria, una formazione sommersa dal cinismo dimostrato dall’ottima compagine ospite

L’Imperia è sceso in campo con Lacrignola, Carletti, Bancherotti, Canovi, Mara, Petti, Di Lauri, Giglio, Cappelluzzo, Coppola e Demontis. A disposizione vi erano Bova, Cassata, Fazio, Minasso, Montanari, Castaldo, Grazhdani, Fatnassi e Comiotto.

Sanremese 2-0 Saluzzo [PT 10′, 37′ Larotonda]

Dopo la necessaria vittoria di Fossano non ha sbagliato nemmeno in casa contro il Saluzzo una Sanremese scopertasi spiegata. È stato sufficiente un ottimo primo tempo agli uomini agli ordini di Matteo Andreoletti, tecnico che sembrerebbe aver trovato la quadra dopo un inizio difficile. I biancocelesti irrompono dunque in zona playoff, ultimo posto invece per i malcapitati avversari piemontesi.

La Sanremese si è presentata schierando Malagiuti, Acquistapace, Bregliano, Anastasia, Gagliardi, Vita, Gemignani, Aita, Valagussa, Gatelli e Larotonda. In panchina si sono accomodati Bohli, Fabbri, Mikhaylovskiy, Giacchino, Ferrari, Foti, Orefice, Nouri e Scalzi.

Ligorna – Novara 2-2

I padroni di casa schierati dal tecnico Luca Monteforte si sono presentati in campo con Atzori, Calcagno, Placido (C), Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Cirrincione, Brunozzi, Brusacà, Donaggio e Salvini. In panchina si sono accomodati Prisco, Gomes De Pina, Tedesco, Alberto, L. Garbarino, Raja, A. Garbarino, Casanova e Silvestri.

Sestri Levante 1-0 Lavagnese [PT 8′ Mesina]

Il Sestri Levante allenato da Vincenzo Cammaroto è sceso in campo con Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Fenati, Soplantai, Gonella, Bianchi, Mesina, Bonaventura e Ferretti. In panchina si sono accomodati Tozaj, Grosso, Parlanti, Bancalari, Lazzaretti, Puricelli, Cuneo, Furno e Sakaj.

Gli ospiti guidati da mister Fasano hanno invece risposto con Calzetta, Sommovigo, Scorza, Avellino, Casagrande, Bacigalupo, Rovido, Amendola, Croci, Dotto e Lombardi. A disposizione vi erano Ravetto, Bertoletti, Tissone, Amerise, Romagnoli, Righetti, Vatteroni, D’Arcangelo e Olivieri.

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente alla Serie D 2021/2022. In conclusione ecco la classifica, la quale dopo sei giornate recita: Chieri 13, Novara 12, Derthona 11, Gozzano 10, Sanremese 10, Bra 10, Città di Varese 9, Vado 9, Pont Donnaz 9, Casale 8, Ligorna 7, Borgosesia 7, Asti 7, Lavagnese 6, Imperia 5, Sestri Levante 4, Caronnese 4, Fossano 4, RG Ticino 4, Saluzzo 2.