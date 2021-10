La Rari Nantes Savona soffre la Roma per metà gara, poi fa sua la partita con sicurezza: 5-10

Roma. Prende il via il campionato di Serie A1 maschile 2021/2022, che vede ai nastri di partenza 14 squadre. La prima giornata vede cinque partite oggi, una martedì e una mercoledì.

La Rari Nantes Savona ha iniziato la stagione in maniera ampiamente positiva, superando la prima fase sia in Coppa Italia sia in Champions League. I biancorossi sono ospiti della Roma Nuoto; al Foto Italico si gioca ancora a porte chiuse.

La cronaca. Tra i locali manca Antonio Vittorioso, infortunato. C’è però il debutto di Slavko Calic, 27enne attaccante croato ex Mornar,

Alla prima azione il tiro da posizione centrale della Rari è parato; la difesa biancorossa si fa trovare scoperta e subisce il contropiede che porta Pietro Faraglia a tu per tu con Da Rold. Il numero 5 non sbaglia. 1 a 0 dopo 43″.

Fondelli va nel pozzetto; Da Rold para il tiro di Francesco Faraglia. Espulso Calic, la Roma difende bene e regge.

Il pareggio della Rari arriva a 4’09”: Patchaliev mette palla dentro per Bruni che, smarcato, non ha difficoltà a realizzare l’1 a 1.

I giallorossi non sono concreti in attacco; più cinico il Savona che in controfuga colpisce ancora con Bruni: 1-2 a 6’26”.

La Roma guadagna un’espulsione; la conclusione di Pietro Faraglia si ferma sulla traversa. Primo quarto di gara che ha visto le due squadre molto attente in fase difensiva, fatta eccezione per la leggerezza dei biancorossi in apertura.

Secondo tempo. Il primo tentativo è di Vuskovic da posizione uno, De Michelis gli chiude lo specchio della porta.

Volcina ferma irregolarmente Vuskovic: tiro di rigore. Rizzo spara sulla traversa.

Spione guadagna un fallo fuori dai sei metri, commesso da Molina. Con rapidità tira a rete con una beduina che sorprende Da Rold. 2 a 2 a 2’42”.

La Rari torna immediatamente in vantaggio, a 3’05”, con la rete di Campopiano per il 2-3.

Fallo grave di Rizzo su De Robertis; lo stesso numero 7 da posizione due realizza il 3 a 3 a 4’29”.

Campopiano serve al centro Rocchi, tentativo sulla traversa, è lesto Bruni a ribadire nella porta sguarnita. 3 a 4 a 5’17”.

La Roma non molla la presa e il classe 2003 Pietro Faraglia ristabilisce la parità: 4 a 4 a 5’45”.

Uomo in più per i padroni di casa, Tafuro chiama time-out. Lungo giro palla e alla fine Calic segna il suo primo gol in Serie A1: 5-4 a 6’33”.

La formazione allenata da Angelini reagisce e va a segno con una controfuga finalizzata da Campopiano a 26″ da metà gara: 5 pari. Parità al cambio campo.

Cambio tra i pali per la seconda parte di gara: c’è Massaro. La palla al centro è di Campopiano. La conclusione di Vuskovic è respinta da De Michelis.

Uomo in più per la Roma; palla da De Robertis a Spione che è solo e gira a rete, Massaro è attento. Iocchi Gratta, invece, centra la traversa.

Superiorità numerica per la Rari, De Robertis commette fallo da rigore. Lo tira Fondelli e segna: 5 a 6 a 3’17”.

Per la prima volta la squadra ligure si porta sul doppio vantaggio: è ancora Fondelli a trovare il bersaglio per il 5-7 a 4’58”.

I romani provano a tornare in scia, ma iniziano ad accusare la stanchezza ed appaiono meno lucidi. Tartaro va nel pozzetto; Molina infila in rete il pallone del più 3: 5 a 8 a 7’39”.

Uomo in più per la Roma, in superiorità ad inizio quarto tempo se farà sua la palla al centro. Così è, conquistata da Voncina. Time-out chiamato da Tafuro per gestire l’azione d’attacco. La conclusione di Calic, però, non è buona.

Fallo grave di Tartaro su Bruni; Molina non lascia scampo al portiere: 5-9 dopo 51″ e successo in cassaforte.

Ancora espulsione di Tartaro per fallo su Bruni: è la terza. Time-out per la Rari a 5’29” dalla fine della gara. Per Vuskovic non è giornata: il suo tiro non centra la porta.

Espulso Francesco Faraglia pere fallo al centro su Bruni; missile di Fondelli che si insacca in rete: 5 a 10 a 3’51”.

Finisce col successo dei biancorossi per 10 a 5 che conquistano così i primi 3 punti. Una gara dai due volti: nella prima metà la Roma ha risposto colpo su colpo, mettendo in difficoltà i savonesi. Nella seconda metà, nella quale Massaro è rimasto imbattuto, i giovani giallorossi hanno pagato gli sforzi dei primi sedici minuti e la Rari ha messo al sicuro il risultato con un 5 a 0 che, unito alla rete sul finire del secondo tempo, ha portato ad un parziale di 6 reti a 0.

La prossima settimana il campionato effettuerà la sosta per lasciare spazio alle coppe europee. La Carige Rari Nantes Savona sarà impegnata in Ungheria dall’8 al 10 ottobre nel girone di Szolnok, valevole per il Qualification Round II della Champions League.

Nel prossimo turno della Serie A1, sabato 16 ottobre alle ore 14,30, la Rari Nantes Savona ospiterà il Telimar.

Il tabellino:

Roma Nuoto – Rari Nantes Savona 5-10

(Parziali: 1-2, 4-3, 0-3, 0-2)

Roma Nuoto: De Michelis (cap.), Ciotti, Di Santo, F. Faraglia, P. Faraglia 2, Tartaro, De Robertis 1, Voncina, Boezi, Calic 1, Spione 1, Graglia, Maizzani. All. Massimo Tafuro.

Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios 2, Rizzo (cap.), Caldieri, Bruni 3, Campopiano 2, Fondelli 3, Iocchi Gratta, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Giuliana Nicolosi (Catania) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Alessandro Duspiva (Roma).

Note. Usciti per tre falli: Tartaro nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 1 su 9, Savona 2 su 7 più 2 rigori di cui 1 segnato.