La Rari Nantes Savona torna a vincere in campionato: il 12-7 al Salerno vale il quarto posto

Savona. A meno di tre giorni di distanza dalla partita giocata in terra catalana, nella quale, ottenendo un pareggio, ha mantenuto vive le speranze di accedere alle semifinali di Len Euro Cup, la Rari Nantes Savona si rituffa nel campionato di Serie A1, che vive oggi la quarta giornata.

I biancorossi, nella piscina di casa, affrontano la Rari Nantes Nuoto Salerno. Entrambe le squadre, nelle prime tre giornate, hanno conquistato 6 punti.

La cronaca. La prima palla al centro è dei padroni di casa che guadagnano un’espulsione e vanno a segno con Fondelli. 1 a 0 dopo 51″. Immediata la replica dei campani con la rete di Tomasic: 1-1 a 1’03”.

Iocchi Gratta, da posizione cinque, realizza il nuovo vantaggio del Savona: 2 a 1 a 2’43”.

I savonesi guadagnano una superiorità per fallo su Bruni ma non riescono ad arrivare ad una conclusione incisiva.

Pareggia i conti il Salerno, con un potente tiro da posto cinque di Parrilli in superiorità, che piega le mani a Massaro: 2 a 2 dopo 3’54”.

Una palombella di Rizzo centra la traversa. Poco dopo una controfuga dei locali porta Patchaliev al tiro ravvicinato, ma spara sul palo. Ci prova ancora Rizzo, palo alla destra del portiere. Biancorossi poco precisi nella conclusioni, il risultato resta in parità.

Il primo tempo si conclude con Salerno già gravata di cinque falli gravi; i liguri di uno solo.

Difese alte ed aggressive, falli ed errori in attacco: anche la seconda frazione si apre con numerose azioni offensive fallite.

Un pallonetto di Rocchi colpisce la traversa e si ferma sulla linea immaginaria della porta, senza entrare.

Buon giro palla dei campani che vanno a bersaglio con Luongo, portandosi per la prima volta in vantaggio. 2 a 3 a 4’49”.

Uomo in più per il Savona: i biancorossi allargano bene la difesa avversaria e Campopiano trasforma insaccando in rete per il 3 pari a 5’13”.

I liguri tornano avanti: Rizzo riceve palla in posizione cinque e trova lo spiraglio giusto per battere il portiere: 4 a 3 a 6’01”.

Un paio di parate di Massaro tengono fermi i campani a quota tre reti; a Vuskovic sigla il primo doppio vantaggio dei biancorossi: 5 a 3 a 1’06” da metà gara.

Allo scadere dei trenta secondi, a 25″ dalla sirena, Giovanetti si inventa una perfetta palombella che non lascia scampo a Santini: 6 a 3.

I salernitani non ci stanno e si rimettono in scia prima del cambio campo con il gol di Tomasic per il 6-4.

A metà gara Savona conduce per 6 a 4. Sette i falli gravi fischiati ai campani, due le espulsioni dei locali.

Terzo tempo. Fallo grave di Vuskovic ma i biancorossi difendono bene e sventano l’azione ospite. Nell’azione successiva, però, Luongo è bravo con una conclusione di prima intenzione a mettere in rete per il meno 1: 6 a 5 a 2’00”.

La Rari ristabilisce le distanze a 3’02”: Fondelli viene servito al centro e non perdona, segnando il 7-5.

Arriva subito la risposta del Salerno con un gol di Tomasic, pronto a scagliare in rete l’assist di un compagno. 7 a 6 a 3’13”.

Uomo in più per la Rari, poi l’azione prosegue a giocatori pari, ma le conclusioni dei savonesi non sono precise.

Superiorità per Salerno, Citro chiama time-out. Giro palla, tiro da posizione tre: para Da Rold. Poco dopo il portiere savonese si ripete fermando una conclusione dalla distanza.

Uomo in più per Savona, ci pensa Iocchi Gratta a finalizzare in rete in una situazione in cui i biancorossi sembravano faticare a trovare lo spazio per il tiro. 8 a 6 a 6’52”.

Nell’ultima azione del terzo tempo superiorità per i biancorossi, Angelini chiama il time-out. Il tiro di Rizzo è parato da Santini.

Quarto tempo, prima palla dei savonesi. La traversa ferma una palombella di Rocchi.

Rocchi va nel pozzetto, ma la difesa della squadra di Angelini regge bene e concede solo un tiro che viene smorzato.

Rigore per i biancorossi a 2’22”. Fondelli infila la palla alla destra del portiere: 9 a 6.

La difesa savonese si fa sorprendere a 3’36” ed Esposito spinge in rete la palla del meno 2, 9-7.

La Rari cerca il colpo del ko senza giocare al limite dei trenta secondi, poi è Da Rold con una gran parata a meritarsi gli applausi del pubblico presente.

La rete che vale la certezza del successo la realizza Iocchi Gratta a 6’11”. Savona per la seconda volta sul più 3: 10 a 7.

C’è ancora tempo per altri due gol, per il nuovo massimo vantaggio: li segnano Fondelli in superiorità a 53″ dalla sirena e Molina a 21″ dalla fine del match.

Finisce con la vittoria della Rari Nantes Savona per 12-7. I biancorossi staccano in classifica gli avversari odierni, salgono a quota 9 punti e si candidano a quarta forza del campionato dietro a Pro Recco, Brescia ed Ortigia.

Matteo Iocchi Gratta festeggia così con tre reti la sua prima convocazione in Nazionale assoluta: farà parte del gruppo azzurro insieme a Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e ad Andrea Patchaliev che è stato convocato per il progetto tecnico.

Alberto Angelini commenta così la partita: “Partita che mi aspettavo, nel senso che quando abbiamo imposto il nostro ritmo la partita è andata via liscia, quando invece ci siamo adattati al loro gioco abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo fatto tanti errori nelle conclusioni anche dovute alla grande stanchezza”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la quinta giornata di campionato in programma sabato 6 novembre alle ore 15 a Recco con la Pro Recco.

La Rari tornerà nella piscina Zanelli di Savona, per gara 2 dei quarti di finale della Len Euro Cup che si disputerà mercoledì 10 novembre alle ore 19,30. I biancorossi andranno a caccia della qualificazione alle semifinali affrontando gli spagnoli del Sabadell.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Rari Nantes Nuoto Salerno 12-7

(Parziali: 2-2, 4-2, 2-2, 4-1)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 3, Giovanetti 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Rari Nantes Nuoto Salerno: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1, Sanges, Gluhaic, Gallozzi, Tomasic 3, Cuccovillo, Elez, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

Arbitri: Riccardo D’Antoni (Siracusa) e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 4 su 12 più 1 rigore segnato, Salerno 3 su 7.