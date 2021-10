Seconda Categoria: buona la prima per il Borgio che rifila tre reti al Cisano

BORGIO VEREZZI 2 – CISANO 0 (58′ rig Zanatta, 74′ Stegaru)

Borgio Verezzi. La Seconda Categoria vede i suoi primi spunti iniziali grazie alla Coppa Liguria e, tra Borgio e Cisano, si prevede uno scontro non privo di interessanti trame.

Si tratta del calcio più vicino alla gente, quello dei piccoli comuni entusiasti di crescere anche grazie al gioco più bello del mondo: il calcio.

In quel di Borgio i padroni di casa, guidati da mister Cordiale scendono in campo con il seguente 11: Cavallero, Pasquale, Lavato, Raetto, Pascarella, Roscio, Furnari, Patitucci, Cresci, Fornari e Stegaru. A disposizione ci sono Accame, Briozzo, Zanatta, Giglio, Curti, Colantoni, Frione, Allisiardi e Tuninetti.

Il Cisano risponde con: Dallapria, Vescovi, Mantero, Garofalo, Munì, Muniz, Sportelli, Galati, Ferrara e Magliano. A disposizione di mister Pellegrino ci sono Grillo, Simondo, Ferrentino, Marrone, De Luca, Muscio, D’Auria e Bellissimo.

Tra pochi minuti il fischio d’inizio.

La partita

1′ Fischio d’inizio, si comincia!

3′ Attacca subito il Borgio con un filtrante per la corsa di Stegaru: Vescovi interviene e manda il pallone in angolo

6′ Fase di attacchi contrapposti per le due formazioni dove, con giocate forti in avanti, si cerca di impensierire le difese

15′ Continua la fase di studio tra le due compagini, ancora nessuna vera occasione da rete

20′ Occasione per il Cisano! Bel cross di Magliano nel cuore dell’area per Galati, che non riesce ad impattare la sfera che conquista rapidamente Cavallero

30′ Scocca il trentesimo: tanta intensità ma poca concretezza in vena offensiva

33′ Primo cartellino giallo della partita: a finire sul taccuino del direttore di gara è Roascio

35′ Entrata decisa di Garofalo al limite dell’area ma prende anche la gamba: altra ammonizione stavolta nelle file del Cisano

38′ Prima vera occasione per il Borgio! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene imbeccato Cresci tutto solo nell’area piccola: pallone alto di poco

40′ Altra ammonizione per il Cisano: stavolta è Muscio a ricevere il cartellino

44′ Proteste in casa Borgio per un presunto fallo di mano di Munì sugli sviluppi di un corner. Per il direttore di gara non è il caso di indicare il dischetto, facendo scatenare le proteste rossoblù.

45′ Finisce senza recupero questo primo tempo: assoluta parità tra le due squadre

Inizia il secondo tempo con un trio di cambi per il Borgio: entrano Colantoni, Allisiardi e Zanatta per Cresci, Fornari e Pascarella

47′ Borgio vicinissimo al gol! Rasoiata di Stegaru che intercetta Dallapria. La partita si rende interessante!

48′ Ammonito Rasetto per un fallo a centrocampo

50′ Altro giallo in pochi minuti: questa volta per gli ospiti con Muniz

53′ GRAN PARATA DI DALLAPRIA! Bel tiro da fuori area Patitucci che impatta bene e la palla si alza: il portiere risponde dal campione.

55′ CALCIO DI RIGORE PER IL BORGIO! Furnari in area di rigore viene colpito da Vescovi e il direttore di gara indica il dischetto: grandi proteste nelle file degli ospiti.

54′ Arbitro accerchiato dagli inguani e il capitano Garofalo si becca il secondo giallo e finisce sotto la doccia, Ammonito anche il numero 4, Muscio.

58′ RETE! ZANATTA PORTA IN VANTAGGIO IL BORGIO! Gran rigore che ha spiazzato il portiere ospite. Ora la partita si fa avvincente.

61′ Gara ad altissima intensità agonistica ora con un’altra ammonizione da segnalare: quella per il numero 6 del Cisano, Munì

64′ Cambi per il Cisano: esce con il 9, Galati, per il numero 17 Muscio

68′ Proteste ingaune per un fallo di mano in area di rigore rossoblù: l’arbitro non solo non ha ravvisato nulla, ma ha anche ammonito Pellegrino per proteste

69′ Cordiale chiama in panchina Furnari per lasciar spazio a Curti

71′ Ammonito anche Colantoni per un fallo a centrocampo

72′ Doppio cambio per il Cisano: entrano Curti e Briozzo

74′ IL RADDOPPIO DEL BORGIO! Filtrante dalla mediana per Stegaru che, a tu per tu con il portiere, non spreca l’occasione e realizza la rete del doppio vantaggio!

76′ Entra Simondo per Mantero tra le file del Borgio

79′ Altro cambio nel Cisano: esce Magliano per Marone

82′ Squadra di casa che ha cambiato volto dai cambi di mister Cordiale a inizio ripresa. Ora la partita sembra in discesa

90′ Quattro minuti di recupero

91′ IL TRIS DEL BORGIO! Gran pallone filtrante di Colantoni che serve Zanatta tutto solo davanti a Dallapria e segna la rete del 3-0. Giocatore che si toglie la maglia e becca l’ammonizione: incredibilmente Cordiale lo toglie dal campo per “eccesso di esultanza”, rimanendo in 10 per i prossimi minuti di gara.

94′ TRIPLICE FISCHIO ARRIVATO: vince il Borgio!