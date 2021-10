Seconda Categoria: parte bene, in tutti i sensi, l’avventura di White Rabbit United

Parte bene, in tutti i sensi, l’avventura nel calcio dilettantistico della nuova squadra White Rabbit United. Dal punto di vista sportivo, è arrivata subito una vittoria. Ancora meglio, lo stile comunicativo adottato.

Sul campo, i “conigli bianchi” hanno avuto la meglio sul Pallare. Nonostante uno scatenato Omar Pansera, autore di una tripletta, la squadra è riuscita ad andare a segno ben quattro volte, cogliendo così i primi tre punti nel girone di Coppa Liguria.

Non ce n’era bisogno, ma la partita ha dimostrato come fosse un po’ ingiusto, per quanto goliardico, definire “sagra della salsiccia” la Seconda Categoria, dove anche se il livello non è eccelso vi sono comunque squadre organizzate che cercano di fare tutto al meglio. Il post match ha regalato anche una modalità di comunicazione decisamente positiva, che sicuramente fa bene a tutto l’ambiente.

Questo, infatti, il messaggio della società vadese dei confronti del Pallare: “La Società desidera ringraziare la Società Sportiva Pallare per il comportamento di tutti i suoi tesserati, la cortesia dimostrata nell’ospitarci nel loro impianto e la pulizia degli spogliatoi offertaci. Dato che il Vostro “Numero 9″ ci ha purgato con una tripletta, ci sentiamo in dovere di fargli i complimenti in particolare, rispetto comunque a tutti i vostri ragazzi che hanno giocato una partita bellissima, intensa e con un’ottima qualità di gioco. Speriamo, quando capiterà di ricevervi presso il nostro impianto, di essere in grado quanto voi per ospitalità e cortesia”.

Immagine tratta dal video in elaborazione del Reality Show “Follow the White Rabbit…!”.

Per la cronaca, nell’altro match del girone la Priamar ha battuto 5 a 0 il Dego.