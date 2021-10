Seconda Categoria: la Spotornese si sblocca, 2 a 0 al Cisano

Savona. La Spotornese parte col piede giusto nel campionato di Seconda Categoria, girone B, centrando una vittoria 2 a 0 ai danni del Cisano.

Un successo che vale la prima vittoria dalla rifondazione della squadra, maturato nella parte conclusiva dell’incontro.

I gol sono stati segnagi da Pietro Chessa e Davide Vanara, entrambi subentrati dalla panchina.

La partita, disputata ieri sera sul campo sintetico del “Ruffinengo” di Legino e diretta dal sig. Cambiaso della sezione di Imperia, è stata tattica e bloccata nel primo tempo, caratterizzata da un forte vento.

Tra le file spotornesi da segnalare infortunio al ginocchio occorso a Ottonello, costretto a uscire dal campo nella prima frazione. Lo spauracchio è la lesione del legamento crociato; si attende la diagnosi.

Una sfida quindi combattuta, risolta nell’ultimo quarto d’ora. La Spotornese gioisce e ottiene i 3 punti, dopo una fase di rodaggio in Coppa Liguria. Il Cisano rimane invece con 0 punti.

Le parole e le impressioni dell’allenatore della Spotornese Massimo Puluffo: “Buona la prima, siamo soddisfatti e felici dopo tre gare della Coppa Liguria non particolarmente positive sotto l’aspetto del risultato. Una vittoria come questa ci voleva, anche per alzare il morale dei ragazzi”.

Il tecnico biancoazzurro prosegue: “Nel primo tempo, avendo il vento contrario, abbiamo un po’ patito le sortite del Cisano. Nella ripresa invece abbiamo trovato più intraprendenza e siamo riusciti fare questi due gol raggiungendo con merito la vittoria. Dispiace molto per l’infortunio a Ottonello, l’ennesimo in questo avvio di stagione”.

Di seguito il tabellino della partita:

Spotornese-Cisano 2-0 (74′ Chessa, 85′ Vanara)

Spotornese: Filippi, Crovella, Bovero, Ferro, Ottonello, Semry, Lione, Canale, Pellizzari, Russo Artimagnella, Carminati

A disp.: Genta, Galluzzo, Viglienzone, Chessa, Monda, Vanara, Novello, Puppo, Calcagno. All. Peluffo

Cisano: Grillo, Vescovi, Mantero, S. Muscio, Garofalo, Munì, Muniz, Sportelli, De Luca, Barchi, Magliano

A disp.: Dallapria, Simondo, Rizzi, Marone, L. Muscio, Ghirardo. All. Morchio

Arbitro: Cambiaso (Imperia)