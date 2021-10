Seconda Categoria, Girone C al via con Albissola-Dego: segui la cronaca in diretta

Risultato: Albissola 3-0 Dego (13’ Calcagno, 24’ Vacca, 26’ Romano) [Live]

Albissola Marina. Oggi allo stadio Faraggiana per la prima giornata del campionato di Seconda Categoria 2021/2022 si sfidano l’Albissole di mister Gasparlin ed il Dego guidato da Fabio Macchia. Un match dunque che mette di fronte due ottime formazioni, questo per una partita che si prospetta ricca di gol e spettacolo.

I Ceramisti scendono in campo con Nucci, Bertora, Sala, Vanoli (C), Vacca, Lupi, Romano, Vallarino, Calcagno, Di Mare e Caria.

A disposizione ci sono Costa, Merica, Ottonello, Crino, Brazzino.

Gli ospiti rispondono con Astengo, Reverdito, Bovio, Usai, M. Monticelli (C), Ferraro, I. Monticelli, Spriano, Gennarelli, Guastamacchia e Carle.

In panchina si accomodano Valle, Saino, Briano, Zunino, Eletto, Domeniconi, Dotta e Nosakhare.

Alle 15:02 circa il direttore di gara comanda il calcio d’inizio con l’Albissole che immediatamente si dimostra volta alla propensione offensiva.

All’8’ ecco la prima occasione per l’Albissole. Romano si libera splendidamente in area di rigore e prova a battere l’estremo difensore avversario con un’ottima conclusione, la quale tuttavia si stampa sul palo: che brivido per il Dego!

Al 13’ passano i padroni di casa. Bertora propizia il colpo di testa di Calcagno che, dopo il provvidenziale intervento di Astengo, ribadisce in rete la corta respinta del portiere avversario: esultano i tifosi, è 1-0 Albissole al Faraggiana!

Al 21’ altra occasione per i biancazzurri. Calcagno splendidamente servito prova in girata a trovare la rete del raddoppio, tuttavia il suo tentativo termina di poco a lato

Al 24’ ecco il raddoppio dei locali. Vacca indirizza un ottimo cross di Di Mare freddando un incolpevole Astengo: è già 2-0 Albissole al Faraggiana!

Al 26’ dilagano i Ceramisti. Romano lascia sul posto il proprio marcatore e con il destro supera il portiere avversario: 3-0 Albissole!

Al 34’ Di Mare prova ad arrotondare ulteriormente il punteggio, ma il suo tentativo non ottiene l’effetto sperato

Al 35’ Astengo ottimo intervento su conclusione velenosa

Al 39’ Calcagno pericoloso

Termina cosí 3-0 senza recupero un primo tempo dominato dall’Albissole, una sfida al momento indirizzata grazie ad una prestazione travolgente. Qualche difficoltà invece per il Dego, compagine comunque dimostratasi combattiva.

Alle 16:02 circa l’arbitro comanda l’inizio del match con i padroni di casa i quali continuano ad attaccare.

Al 2’ è subito l’Albissole a rendersi pericolosa. Calcagno servito splendidamente ha la possibilità di calciare dall’area piccola, ma il suo tentativo termina alto