Seconda Categoria “C”, l’Albissole fa la voce grossa ed è già in testa, colpo Plodio a Sassello

Savona. Un esordio di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo. È facilmente definibile in questa maniera il ritorno della Seconda Categoria, questo per una domenica di sfide avvincenti le quali hanno in parte già permesso di confermare quanto emerso nelle prime uscite di Coppa Liguria. Sono state 14 le reti messe a segno in questo primo turno di campionato, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, ha immensamente voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco il racconto dei match delle ore 15:00.

Albissole 6-1 Dego (13’ Calcagno, 24’ Vacca, 26’ Romano; 70’ Vacca, 75’ Calcagno, 84’ Merica – ST 74’ Guastamacchia)

I Ceramisti allenati da mister Gasparlin sono scesi in campo con Nucci, Bertora, Sala, Vanoli (C), Vacca, Lupi, Romano, Vallarino, Calcagno, Di Mare e Caria. A disposizione vi erano Costa, Merica, Ottonello, Crino e Brazzino.

Gli ospiti guidati da Fabio Macchia hanno invece risposto con Astengo, Reverdito, Bovio, Usai, M. Monticelli (C), Ferraro, I. Monticelli, Spriano, Gennarelli, Guastamacchia e Carle. In panchina si sono accomodati Valle, Saino, Briano, Zunino, Eletto, Domeniconi, Dotta e Nosakhare.

Pallare 2-0 Carcarese “B” (61′ Caruso, 86′ Morando)

Il Pallare di mister Albesano si è presentato schierando Piantelli, Pesce, Borro, Perrone, Grosso, Abbaldo, Bellomia, Maistrello, De Luca, Morando e Garbarino. A disposizione vi erano Becco, Boudali, Caruso, Monni, Shqau, Jallow e Garabello.

La Carcarese guidata da Matteo Siri ha risposto con Briano F., Pera, Gavacciuto, Tacchini, Ciappellano, Torrello, Reale, Revelli, Siri Mirko, Clemente e Briano A. In panchina si sono accomodati Galliano, Pastorino, Briano M., Bajrami, Diop Papa, Branchetti e Vastola.

Murialdo 0-1 Cengio (A. Hublina)

I padroni di casa allenati da Stefano Odella sono scesi in campo schierando Barlocco, L. Icardo, Franco, Odella, Melogno, Boattini, Oddone, Sylla, Di Gregorio, Chinazzo e Decastelli. In panchina si sono accomodati Ciappellano, Denaro e A. Icardo.

Gli ospiti guidati da mister Stefan Marian hanno invece risposto con Pelle, Zucchino, Camera, Talento, Baji, T. Chami, Tagliero, Boazzo, A. Chami, A. Hublina e Salvo. A disposizione vi erano Dainese, Camusso, X. Hublina, Iannicelli, Nero, Mbaye e Bertone.

Rocchettese 3-0 Santa Cecilia (35′, 76′ Rig. Rollero, 53′ Veneziano)

La Rocchettese allenata da mister Croci si è presentata con Bastoni, Vallecilla, Gallione, Rosati, Bianchin, Giamello, Manjang, Thevenet, Veneziano, Monni e Rollero. A disposizione vi erano Giribone, Bracco, Cissè, Viazzo, Botta, Zerbini, Fiorentino e Pinetto.

Sassello 0-1 Plodio (66′ Lai)

I padroni di casa di Valicenti sono scesi in campo con Tallarico, Chiappone, Giusto, Raineri, Vanoli (C), Bolla, Porro, Vacca, Guastavino, Rebagliati e Sala. In panchina si sono accomodati Piccone, Callandrone, Loi, Usai, Doglio, Deidda, G. Ottonello, Chiappone e F. Ottonello.

Gli ospiti guidati da mister Abate hanno risposto con Cirronis, Diamanti, Cappelletti, Lai, Garrone, Gallesio, Samuel, Rossi, Costa, Spinardi e Luongo. A disposizione vi erano Lussi, Aondio, Diamanti, Picozzi, Picalli, Pagliano, Sanna, Gioffrè e Laurenza.

È terminata in questa maniera la prima giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 3, Rocchettese 3, Pallare 3, Cengio 3, Plodio 3, Murialdo 0, Sassello 0, Carcarese “B” 0, Santa Cecilia 0, Dego 0.