Seconda Categoria “C”, il campionato parte anche in Valle: il live di Pallare – Carcarese “B”

LIVE: PALLARE – CARCARESE 1-0 (61′ Caruso)

Pallare. Ai nastri di partenza il campionato di Seconda Categoria che da oggi riempirà le domeniche di molti appassionati. Un girone quasi del tutto valbormidese, quello in cui sono state inserite Pallare e Carcarese, che alle ore 15 si sfideranno al Don Ravera.

Una partita a cui le due formazioni arrivano con umori differenti. I biancoblu, trascinati dall’entusiasmo del passaggio del turno in Coppa Liguria, nonostante i difficili match contro squadre di livello come Dego e Priamar, intendono continuare il filotto di risultati positivi e farsi notare anche in campionato.

Non avranno, però, vita facile. Dopo la sconfitta con il Cengio e la delusione per non essere approdata agli ottavi, infatti, la giovane Carcarese è decisa ad iniziare il campionato con il piede giusto e pronta a battagliare per conquistare i primi tre punti in palio del torneo.

FORMAZIONI

PALLARE: Piantelli, Pesce, Borro, Perrone, Grosso, Abbaldo, Bellomia, Maistrello, De Luca, Morando, Garbarino. A disp.: Becco, Boudali, Caruso, Monni, Shqau, Jallow, Garabello. All. Albesano

CARCARESE: Briano F., Pera, Gavacciuto, Tacchini, Ciappellano, Torrello, Reale, Revelli, Siri Mirko, Clemente, Briano A. A disp.: Galliano, Pastorino, Briano M., Bajrami, Diop Papa, Branchetti, Vastola. All. Matteo Siri

ARBITRO: Maurizio Accame di Albenga

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 15:02

6′ Bel cross di Borro dalla sinistra per De Luca che in area ci prova di testa davanti al portiere, ma trova un attento Briano che blocca

9′ Di nuovo in avanti il Pallare: cambia gioco Perrone che serve sulla sinistra Garbarino il quale dopo essersi liberato dell’avversario mette in mezzo per la conclusione di De Luca, troppo debole per impensierire Briano

17′ Bellomia recupera a centrocampo, nessuna soluzione in area, allora ci prova da distantissimo: conclusione sopra la traversa

20′ Giallo per Abbaldo

22′ Punizione dal limite di Torrello, di poco a lato

25′ Passaggio orizzontale delle Carcarese intercettato da Morando che in area spreca un’occasione ghiottissima, la sua conclusione è debole e imprecisa, si spegne sul fondo.

28′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, spizzicata di Morando al limite per De Luca che ci prova in rovesciata, bell’intervento di Briano che salva la porta biancorossa

33′ Bell’azione sulla sinistra di Reale che scambia con Siri e in area lascia partire il destro, Piantelli blocca senza problemi

35′ Bella sponda di Siri che libera Clemente che in dribbling sul difensore trova l’opposizione di Piantelli, sulla mischia successiva l’arbitro fischia fallo in attacco

36′ Annullato per fuorigioco il gol di De Luca

45′ Fine primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

5′ Revelli corto per Siri che dalla distanza ci prova di prima intenzione, palla sul fondo

7′ Doppio cambio per mister Albesano escono Pesce e Garbarino per Boudali e Caruso

16′ GOOOOOOL! Cross di Perrone, tentativo di conclusione di Maistrello, la palla rimbalza su un difensore, il rimpallo favorisce Caruso che davanti alla porta non sbaglia

18′ Conclusione di potenza di Revelli, bravissimo Piantelli a salvare la porta biancoblu con i piedi

19′ Primo cambio anche per la Carcarese: Alessio Briano lascia il posto a Marco Briano