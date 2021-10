Seconda Categoria “C”, Albissole a punteggio pieno: vittoria per 2 a 0 sulla Carcarese

CARCARESE – ALBISSOLE 0-2 (68′ e 72′ Romano)

Cengio. Carcarese “B” e Albissole aprono la seconda giornata del girone C di Seconda Categoria con un anticipo serale. Si gioca al Pino Salvi di Cengio alle ore 20, ancora indisponibile, infatti, il Candido Corrent di Carcare, dove probabilmente i biancorossi torneranno ad allenarsi la prossima settimana.

Una sfida difficile per i valbormidesi che, dopo la sconfitta per 2 a 0 subita in quel di Pallare, si trovano ad affrontare l’armata delle Albissole, squadra attrezzata per vincere il campionato, sulla carta la favorita. Soprattutto dopo lo scorso turno grazie alla roboante vittoria casalinga per 6 a 1 conquistata contro il Dego.

Se si potesse scommettere, sicuramente in molti punterebbero sul 2, ma come si suol dire “la palla è rotonda” e i ragazzi di Siri di certo non scenderanno in campo solo per guardare gli avversari.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano F., Pastorino, Gavacciuto, Tacchini, Ciappellano, Torrello, Reale, Briano A., Siri Mirko, Concas, Bajrami. A disp.: Odella, Diop, Briano M., Pera, Mancinelli, Branchetti. All. Matteo Siri

ALBISSOLE: Nucci, Bertora, Sala, Vanoli, Vacca, Zucca, Romano, Vallarino, Calcagno, Di Mare, Costa. A disp.: Ottonello, Porta, Crino, Caria, Lupi, Brazzino. All. Pino Marforio

ARBITRO: Samuele Garufo di Albenga

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio ore 20:03

4′ Subito pericolosa l’Albissole: palo di Costa

9′ Occasione su palla inattiva per la Carcarese: punizione di Concas in area, dove di testa colpisce Siri che prova ad angolare, pallone di poco a lato

14′ Vicino al gol l’Albissole, Di Mare al limite serve di tacco Romano che al centro dell’area prova a scavalcare Briano, fuori di un soffio

18′ Bajrami in avanti per Concas che si gira e prova a calciare da 25 metri, la conclusione si spegne sul fondo

26′ Cross dalla sinistra di Mare, in area svetta Calcagno, ma con la sua incornata non centra lo specchio della porta

29′ Destro dalla distanza di Romano, Briano abbraccia il pallone senza difficoltà

38′ Possesso palla dei biancazzurri che chiudono la Carcarese nella propria metà campo, ma peccano di imprecisione nell’ultimo passaggio

41′ Corner dalla destra di Torrello, di testa Siri manda sul fondo

45′ Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, un cambio per mister Siri: Alessio Briano lascia il posto all’omonimo Marco Briano

4′ Gran punizione di Bajrami dai 25 metri, Nucci risponde “presente” e in tuffo manda in angolo

8′ Corner dalla destra, incornata di Vacca deviata nuovamente in angolo

13′ Punizione per l’Albissole sul secondo palo, dove Calcagno al volo non centra lo specchio della porta

15′ Di nuovo pericoloso Bajrami su punizione, Nucci indeciso solo all’ultimo devia con i pugni in angolo

17′ Cross di Calcagno dalla destra, di testa Romano, Briano si distende e salva i biancorossi

19′ Punizione di Vanoli per il colpo di testa di Vacca, di nuovo una bella risposta di Briano, ma l’arbitro ferma per fuorigioco

20′ Primo cambio anche per mister Marforio: Porta per Zucca costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra

23′ GOOOOOOOOL! Cross di Costa sul secondo palo dove Romano in agguato segna il vantaggio

27′ RADDOPPIO! A segno ancora Romano che riceve in area su punizione, al primo tentativo para Briano, sul secondo nulla può il portiere biancorosso

30′ Doppia sostituzione per la Carcarese: Pera per Pastorino e Mancinelli per Concas

39′ Quarto cambio per i biancorossi: Diop prende il posto di Siri

48′ Triplice fischio

L’ANALISI

Nel primo tempo il possesso palla è dei biancazzurri che, grazie ad una maggiore qualità, mostrano un buon fraseggio, ma peccano di imprecisione nell’ultimo passaggio. E davanti alla porta non riescono ad essere incisivi. Le occasioni migliori passano tra i piedi di Costa e Romano: il primo all’8’ colpisce il palo, il secondo al 14’ in area tenta di scavalcare Briano, ma calibra male la conclusione al volo. Dal canto suo la Carcarese fa la sua partita: è compatta e attende nella propria metà campo gli avversari, riuscendo a contenere le varie incursioni degli ospiti. Due le occasioni degne di nota, sempre su palla inattiva e di bomber Siri, le cui incornate, però, si spengono sul fondo.

Il copione si ripete nella ripresa, la Carcarese si fa notare di nuovo su calci piazzati con due belle punizioni di Bajrami su cui è bravo a rispondere Nucci, ma ad andare a segno sono gli ospiti con il classe 2002 Gabriele Romano che, dopo non essere riuscito ad infilare Briano di testa, trova il vantaggio al 68’ su cross di Costa e fa bis quattro minuti più tardi sugli sviluppi di una punizione. Poi è solo dominio biancazzurro.