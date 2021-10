Seconda Categoria: Borgio, Albissole, Vadino, Pallare e Cengio sono le “regine di coppa”

Borgio, Albissole, Vadino, Pallare e Cengio sono le squadre “regine di coppa” della Seconda Categoria. Un buon viatico per testare lo stato di forma in vista di un campionato che ritorna per la prima volta dal febbraio 2019.

Nel girone “B”, l’ha spuntata il Vadino di mister Alessandro Giunta. La squadra ingauna ha vinto il minigirone che la vedeva opposta alla Villanovese e al Ceriale “B”. Una vittoria e un pareggio, con sette reti fatte e cinque al passivo.

Vadino 4, Ceriale “B” 3, Villanovese 1

Girone “C” appannaggio del Borgio Verezzi. La squadra di mister Cordiale ha dimostrato grande solidità. In un girone che contava due squadre tra le più competitive a detta di molti i rossoblù sono riusciti a subire zero reti in tre incontri. A pari punti, ma con peggiore differenza reti la San Francesco Loano. Ha deluso la Spotornese. La squadra di Luca Calcagno è rimasta ferma al palo, con sette goal subiti e appena due fatti.

Borgio Verezzi 7, San Francesco Loano 7, Cisano 3, Spotornese 0

Se ancora ce ne fosse bisogno, il girone “D” ha testimoniato ancora una volta come – per fortuna – il calcio sfugga a qualsivoglia regola matematica. Emblematica la partita tra Pallare e Priamar di ieri. I valligiani veniva sì dal successo per 1 a 0 sul Dego, ma anche della sconfitta 4 a 3 contro White Rabbit. I savonesi, invece, da dieci goal in due partite equamente distribuiti tra Dego e White Rabbit. Come è finita? 2 a 1 per il Pallare, che passa il girone per via dello scontro diretto ma con una differenza reti peggiore di sette unità rispetto alla formazione di mister Bresci.

Pallare 6, Priamar 6, Dego 3, White Rabbit 3.

Nel girone “E” exploit del Cengio. Il successo di ieri per 3 a 1 sulla Carcarese “B” ha consentito ai granata di passare il turno. I giovani biancorossi possono in ogni caso archiviare positivamente la Coppa visto che hanno totalizzato ben sei punti. Il Plodio ha vinto contro la Rocchettese e ha sorpassato i rossoblù lasciandoli all’ultimo posto.

Cengio 7, Carcarese B 6, Plodio 3, Rocchettese 1

L’unica squadra a punteggio pieno nei gironi savonesi è l’Albissole. I ceramisti hanno fatto tre su tre. Nove i goal fatti a fronte di uno subito. Le altre tre squadre sono tutte seconde o ultime, a seconda di come la si guarda, a pari punti.

Albissole 9, Sassello 3, Santa Cecilia 3, Varazze B 3.