Scuole in Consiglio regionale: “Tamponi gratuiti è decisione del Governo, sistema trasporti in sicurezza”

Liguria. Il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta lo stato di attuazione delle misure di ripresa di attività scolastica e la possibilità di tamponi gratuiti per gli under 12 e gli esentati dal vaccino. Il consigliere ha ricordato l’introduzione del green pass e che da tempo si richiedono incentivi perché il personale scolastico e gli studenti possano accedere ai tamponi gratuitamente all’interno della rete, ad esempio, delle farmacie comunali.

L’assessore alla scuola Ilaria Cavo ha illustrato quanto ha fatto la giunta in materia per garantire la frequenza scolastica durante l’emergenza sanitaria ancora in corso e i relativi finanziamenti attivati.

Per quanto riguarda i tamponi sanitari l’assessore ha specificato che il Gaslini è l’hub di riferimento nei percorsi regionali per la scuola, ha elencato i servizi di informazione attivati, il piano di monitoraggio nelle scuole primarie e secondarie. Cavo ha ricordato l’attivazione, su base volontaria, di 13 “scuole sentinella” in Liguria e che ALiSa ha avviato il piano per garantire laboratori in ogni Asl con una prima fase dal 4 al 10 ottobre.

Rispetto alla gratuità dei tamponi Cavo ha spiegato che la questione è sul tavolo del Governo, tavolo a cui partecipano anche le Regioni, e ha spiegato che il ministero ha dato indicazione per cui il tampone è a prezzo calmierato e il certificato di esenzione vale fino al 30 novembre.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha illustrato le misure assunte dalla giunta per garantire il trasporto in sicurezza degli studenti con l’apertura dell’anno scolastico, grazie ad un efficientamento del sistema di trasporto, sia su bus quanto sui treni.

Berrino ha spiegato che finora non sarebbero emersi problemi o criticità.