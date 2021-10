Scontro tra un’auto e un tir in A10: disagi al traffico tra Albisola e Savona

Albisola. Incidente stradale in A10, al km 42.7, tra Albisola e Savona, direzione Francia. Ad essere coinvolti due mezzi: un’auto e un tir.

Ancora da stabilire le dinamiche del sinistro, che si è verificato intorno alle 11:15. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: l’automedica del 118, i militi della Croce Verde e la Croce Oro Mare di Albissola e i vigili del fuoco, oltre agli addetti al traffico di autostrade.

Secondo le prime informazioni raccolte, entrambi i conducenti sono usciti feriti dall’impatto, l’automobilista è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi, sono infatti stati trasferiti entrambi in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente ha causato disagi anche alla traffico, al momento Autostrade per l’Italia segnala un 1 km di coda tra Albisola e il bivio A10/inizio complanare Savona.

Aggiornamento ore 12:40. Sembrano essersi risolti i disagi al traffico in A10 a causa dell’incidente, sul tratto Autostrade per l’Italia non segnala più code.