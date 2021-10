Scontri a Roma, il direttivo di “Noi per Savona” indignato: “I cittadini si oppongano ai comportamenti antidemocratici”

Di fronte ai gravissimi episodi di violenza verificatisi a Roma, a Milano e in altre Città d’Italia, non possiamo tacere la nostra estrema indignazione!

Troppo a lungo sono state tollerate, da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti sul territorio,manifestazioni non pacifiche di gruppi estremisti, manifestazioni che hanno limitato la libertà degli altri Cittadini (vedi a Savona l’impossibilità per il Corteo del XXV Aprile di percorrere il tragitto tradizionale). Sono stati accettati inoltre atteggiamenti e saluti dichiaratamente fascisti, il culto esplicito dei simboli fascisti e neonazisti, cortei ossequiosi a Predappio, etc.

Per quieto vivere, per superficialità o per ignoranza, si è considerato tutto sommato innocuo il proliferare di questi fenomeni, e ciò ha prodotto nelle frange violente la certezza di restare impunite.

E’ davvero l’ora che i Cittadini, consapevoli del dettato costituzionale, dicano basta e manifestino la loro fermissima contrarietà opponendosi a tutti i fenomeni deliranti a cui stiamo assistendo. Non farlo significherebbe di nuovo accettare in silenzio comportamenti violenti profondamente antidemocratici e anticostituzionali.

Non dobbiamo più tollerare niente di simile!

Alla CGIL va tutta la nostra solidarietà.

Infine dobbiamo sollecitare il Parlamento affinché venga finalmente messa al centro degli interventi politici più urgenti la riqualificazione della Scuola che, negli scorsi decenni, è stata rovinata da interventi inqualificabili (v. ad es. la sparizione dell’Educazione civica e della Geografia e la riduzione delle ore di Storia).

Solo la Cultura potrà aiutare la nostra Nazione a vivere in una condizione pienamente civile e europea.

Il Direttivo di “Noi per Savona”