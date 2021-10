Scomparso da cinque giorni a Varazze: ricerche in corso tra le province di Savona e Genova

Savona/Genova. Tra le province di Savona e Genova sono attualmente in corso le ricerche di Grzegorz Karol Jeziorek, 39enne di origine polacca dal quale si sono perse le tracce da inizio settimana.

Dell’uomo, in Italia per motivi di lavoro, non si hanno più notizie dal 4 ottobre scorso. La famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità italiane il 5 ottobre.

Nelle ricerche è stata coinvolta anche la polizia locale su segnalazione della polizia stradale dopo che, martedì , gli agenti, allertati dal console polacco e dal fratello dell’uomo, hanno iniziato le ricerche e rinvenuto il suo furgone posteggiato in località Puntabella, tra Varazze e Cogoleto, su uno spiazzo a picco sul mare.

All’interno del mezzo, i poliziotti, hanno trovato il suo cellulare. Poi hanno portato via il furgone. La Polstrada ha chiesto ai vigili di Varazze di visionare le telecamere di videosorveglianza posizionate sulla passeggiata di lungomare Europa per capire se avessero ripreso lo scomparso, ma di lui nessuna notizia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco subacquei ma nulla. L’ultimo contatto dell’uomo con i familiari risale a domenica sera.

Secondo quanto accertato, l’ultimo avvistamento risale proprio al 5 ottobre, quando è stato visto nel piazzale antistante il ristorante “Cala Loca” di via Genova 52 ai Piani d’Invrea, in località San Giacomo a Varazze. Indossava una maglietta a maniche corte e un pantalone corto di colore grigio.

Grzegorz Karol Jeziorek non è provvisto di mezzo di trasporto e quindi dovrebbe muoversi a piedi. La famiglia ha preso contatto con lo studio legale degli avvocati Carlotta Cerquetti e Daniele Quaranta, di Firenze, ai quali è stato dato mandato di svolgere investigazioni difensive preventive ed è stato richiesto supporto nelle operazioni di ricerca.

Chiunque dovesse avvistare lo scomparso può contattare l’avvocato Carlotta Cerquetti al numero 3920101237 o Barbara Policht, parente della famiglia residente in Italia, al numero 3283850429.