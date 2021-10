Sciopero Tpl per lunedì 11 ottobre e nuovi disagi in arrivo

Savona. Nuovo sciopero in arrivo e altri disagi per utenti, viaggiatori e studenti: è stato proclamato per lunedì prossimo, 11 ottobre, della durata di 24 ore, dalla segreteria Cub Trasporti, nell’ambito della mobilitazione contro il green pass obbligatorio.

TPL Linea informa che “a causa della protesta sindacale i servizi di questa azienda potranno subire riduzioni e/o limitazioni da inizio servizio, alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 fino a fine servizio”.

“Possibili ripercussioni anche per il trasporto scolastico: i servizi potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30. Garantiti invece i consueti servizi scuolabus per scuola dell’infanzia e primaria”.

“Garantite anche le fasce orario di maggiore flusso e necessità per l’utenza, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato dal sindacato”.

“L’azienda di trasporto savonese si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero”.

“Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00)” conclude TPL Linea nel suo avviso sullo sciopero del trasporto pubblico locale nel savonese.