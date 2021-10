Sciopero in porto e casello di Prà bloccato, caos A10. E lunghe code tra Varazze e Albisola per lavori

Liguria. La settimana difficile per la viabilità autostradale ligure vede un’altra mattinata di grossi disagi sulla A10.

Attualmente la situazione più critica è segnalata nel tratto tra Varazze e Albisola, in direzione Savona, con traffico in tilt a causa dei lavori di manutenzione di Aspi sulla tratta.

Coda tra l’allacciamento A26 Ge Voltri-Gravellona Toce e lo svincolo di Arenzano.

E nel secondo giorno di caos e tensione fra i camionisti per l’accesso al terminal di Prà a causa di uno sciopero a singhiozzo indetto dalla Rsu portuale, che da ieri provoca gravi rallentamenti nelle operazioni di ingresso dei mezzi pesanti, questa mattina la viabilità è peggiorata ulteriormente: la coda di tir è arrivata fino al casello di Prà che risulta bloccato in uscita con code che si ripercuotono pesantemente sulla A10 in direzione Ponente.

Ripercussioni, tuttavia, su tutto il nodo autostradale genovese: al momento è praticamente impossibile uscire a Genova Pra’ a causa dei camion fermi lungo tutta la rampa. E con il passare delle ore i camionisti sotto il sole lamentano i disagi: “I portuali per rivendicare i loro diritti mettono in mezzo noi” dicono gli autisti dei tir intervistati in diretta lungo la rampa che dalla A10 scende verso il porto.

In mattinata rallentamenti di 1 km anche tra Albenga e Borghetto sull’Autofiori, sempre a causa di lavori.