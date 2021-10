Sciopero dell’igiene ambientale per l’8 novembre, possibili disagi nel savonese

Liguria. possibili disagi anche in Liguria e nel savonese per lo sciopero generale del comparto di igiene ambientale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata di lunedì 8 novembre.

A rischio, quindi, la corretta esecuzione dei servizi.

I servizi indispensabili assicurati saranno la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati limitatamente alle utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali e case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, caserme e carceri.

“Il vero obiettivo, dopo un’iniziale benevolenza nel periodo peggiore della pandemia, non è far crescere il settore – come si legge spesso nei loro documenti – ma è, solamente, tagliare il costo del lavoro ed eliminare la rappresentanza sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici nella quotidianità aziendale” affermano i sindacati di categoria.

“Dobbiamo difendere il settore da chi vuole precarizzare il lavoro, da chi vuole il settore frantumato in migliaia di appalti con l’applicazione dei CCNL “pirata”, da chi vuole per sé solo la parte ricca del ciclo e lasciare al mercato senza regole la parte povera, ancor più impoverita dal mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 27 mesi”.

L’invito delle sigle sindacali è quello di “partecipare in massa ai presidi unitari provinciali presso i comuni, le prefetture e le aziende, spiegando ai cittadini che i disagi che a loro arrechiamo sono necessari per il futuro di tante lavoratrici e tanti lavoratori e per quello delle città in cui vivono” concludono.