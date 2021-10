Savona. “Ci troviamo in via Buozzi, zona di piazzale Moroni, dove c’è una bacheca nella quale c’è una locandina di Marco Russo, ma è un’affissione fuori spazio“. Ad averlo fatto notare a Lucia Bacciu, direttore generale del Comune, è stato il coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Io ho segnalato la presenza due giorni fa rivolgendomi a Bacciu, ma vedo che la locandina c’è ancora nonostante avesse detto che avrebbe mandato i vigili”. E ancora prosegue: “La multa è di 1000 euro al giorno. Verificheremo almeno che sia stata fatta la multa per i 3 giorni”.

E riferendosi allo schieramento di centro sinistra: “Se così non fosse, come sempre, per loro le regole si interpretano e per noi si applicano”. Ricorda quanto successo qualche settimana fa, per il primo turno: “Ci hanno tolto il materiale dal gazebo per tutta la campagna elettorale. Hanno minacciato multe ma gli altri fanno come vogliono”. Poi “prende di mira” direttamente i Dem e commenta: “L’arroganza del Partito Democratico, il partito che pensa che le società di mutuo soccorso siano casa loro e noi non possiamo entrare nemmeno per consumare al bar”.

“A tornare con Russo regrediremmo al periodo in cui ci voleva la tessera rossa per fare tutto. Scegli la libertà – conclude Vaccarezza, scegli Schirru, basta bacheche comuniste”.