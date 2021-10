Savona, sterpaglie in fiamme vicino a una casa di riposo: intervento dei vigili del fuoco

Savona. In fiamme una piccola area boschiva a Savona oggi pomeriggio intorno alle 15.30.

Il rogo è divampato, per cause ancora da accertare, nei pressi di via Vittime di Brescia, vicino a una casa di riposo per anziani.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Savona con due mezzi ed è stato necessario l’intervento della Squadra 11R con il mini eascavatore per smassare il bruciato.

Il rigo è stato spento evitando che potesse propagarsi e causare seri problemi alla struttura vicina. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.