Savona, Simone Marinelli: “La rivoluzione andava fatta, campionato di livello”

“Non mi sono svegliato al mattino impazzito”, afferma Simone Marinelli circa la rivoluzione di due settimane fa a margine del successo del Savona sullo Speranza.

“Andava fatta – prosegue- non è che le persone che c’erano prima non fossero all’altezza, ma non erano adatte al Savona, dove vincere è un imperativo. Secondo me non andavano bene per il Savona in questo momento. Siamo sulla strada giusta. Non abbiamo fatto ancora nulla ma l’obiettivo è vincere il campionato“.

Su mister David Balleri: “Vivo la quotidianità degli allenamenti a Luceto, il mister dà una carica davvero incredibile. Si sta formando una bella famiglia. Se i ragazzi si divertono, ci divertiamo anche noi”.

Le avversarie più temibili? “Credo che sia una ‘finta’ Prima Categoria perché sono convinto che la metà di queste squadre se la giocherebbe contro le formazioni di Promozione”.