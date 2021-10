Savona, poker di vittorie per David Balleri: “Passo avanti per risultato, indietro per il gioco”

Il Savona ha vinto per 2 a 0 contro la Vadese grazie a una doppietta di Manuele Macagno, ex di giornata, nel primo tempo. Un successo che consente di restare a punteggio pieno.

L’allenatore David Balleri è felice per il successo, ottenuto contro una squadra ben messa in campo, anche se non è del tutto soddisfatto per la prova offerta dai suoi.

Poi, una considerazione sul capitan Stefanzl: “Un vero capitano, un leader. Mi auguro che possa tenere botta fino alla fine. Abbiamo bisogno di lui così come abbiamo bisogno di tutti gli altri”.