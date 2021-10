Savona. Trasporti, blocco licenziamenti, Jobs Act, ammortizzatori sociali, blocco aumento prezzi e sfratti e condizioni di sicurezza, e soprattutto “No al Green Pass”. Sono queste alcune delle motivazioni che hanno spinto centinaia di savonesi a recarsi in piazza Sisto IV per manifestare e aderire allo sciopero generale proclamato dalle sigle del sindacalismo di base che questa mattina interesserà 40 città di tutta Italia.

Una protesta che però si differenzia dagli ultimi fatti avvenuti a Roma, dove infiltrazioni di estrema destra hanno preso d’assalto la sede della Cigl, si sono scontrati a Montecitorio con le forze dell’ordine e nella notte hanno occupato il pronto soccorso dell’Umberto I.

A ribadirlo anche Maurizio Loschi del Cub Savona: “Ci siamo fin da subito dissociati da qualunque forma di violenza e abbiamo espresso solidarietà alla Cgil per l’attacco subito. A Savona abbiamo tenuto lontano qualunque forma di estremismo, qui non è successo nulla”. In piazza per rimarcare la lontananza dai fatti di Roma anche un drappo di Savona Antifascista.

Presente anche il Comitato Pensiero Critico, nato pochi giorni fa in città da un gruppo di cittadini con l’obiettivo di abolire il Green Pass e creare un istituto di farmaco-vigilanza attiva presso le aziende produttrici di vaccini.

La prima a salire sul palco un’infermiera sospesa: “La sospensione dei lavoratori sanitari danneggia anche i cittadini, privandoli del lavoro di questi professionisti. E tutto questo la sanità non può permetterselo – afferma – I colleghi stanno facendo doppi tripli turni, saltano i riposi. Ed è questo il modo di tutelare la sanità pubblica? O forse, in verità, ci si vuole disfare del servizio pubblico?”.

guarda tutte le foto 11



Sciopero generale a Savona: la manifestazione dei “No Green Pass”

“Oggi ho 51 anni – prosegue – e cosa lascio ai miei figli? Io di fronte a questa domanda non mi fermerò mai. Finita questa storia, noi ci riprenderemo tutto. A iniziare dall’art. 18 che ci garantisce di tornare sul nostro posto di lavoro a testa alta. Noi non siamo sospesi, ma siamo stati messi in sciopero dallo Stato, perché il ricatto o vaccino o stipendio, domani può essere qualsiasi cosa. È il ricatto di ogni tempo. Un domani può essere qualsiasi cosa. Io non mi arrendo”.

Alla protesta partecipa anche riguarda anche il personale scolastico: “Noi ci siamo ritrovati ad agosto, con il decreto legge 111, che sancisce l’obbligo del green pass per entrare negli istituti. È una scelta obbligata, quindi non è una scelta. O ti vaccini o ti devi sottoporre ad un trattamento sanitario invasivo, che ti paghi, per due o tre volte a settimana. Tutto questo per ottenere un lascia passare”, afferma un’insegnate dell’Itis di Savona.

“Il lascia passare non è uno strumento di controllo sanitario – continua – ma di controllo sociale e politico. Noi insegnanti accediamo all’istituto perché abbiamo dei titoli per farlo. Non sta scritto da nessuna parte che noi dobbiamo esibire il green pass, tranne nel decreto legge. Siamo una minoranza che non si piega e siamo garanzia che le giovani menti non rimarranno ancorate o vittime di questo pensiero unico”.

Ma non solo green pass, tra i temi dello sciopero generale anche i trasporti: “Una lotta condotta nel rispetto delle regole è più forte di tutto – dichiara dal Cub Trasporti – Tpl è una delle poche aziende italiane completamente pubblica e questo è un valore per tutti. Ma siamo alle prese con la speculazione. L’anno scorso sono riusciti a chiudere il bilancio con quasi un milione di euro di utili. Contratti speculativi, interinali, inutili. Abbiamo colleghi con contratti precari. Con l’azienda abbiamo iniziato un confronto aspro e siamo dovuti ricorre ad azioni di lotta. Oggi più di metà dell’azienda si è fermata ed c’è stato un grande consenso da parte dei nostri colleghi. Ci dispiace per la cittadinanza, ma abbiamo sempre raccolto consenso”.

Sale sul palco poi Roberto, un militante antifascista savonese: “La piazza è contro la deriva autoritaria, deriva che si sta ritorcendo contro di noi – dice – E’ stato imposto un coprifuoco giustificato con motivazioni sanitarie, mentre di giorno si continuava a lavorare nello stress, in condizioni di affollamento. Il coprifuoco non è mai stato utilizzato dalla fine della seconda guerra mondiale ed è legato alle dittature. Siamo individui disposti a difendere attacchi alla libertà da qualunque parte provengano. Non siamo complottisti come ci accusano. Lo scenario legato al virus ha accelerato il processo di digitalizzazione e del controllo sociale”.

Articolo in aggiornamento