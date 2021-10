Savona, Nati da un Sogno lancia il nuovo laboratorio di Improvvisazione Teatrale per ragazzi e adulti

Savona. Partirà sabato 16 ottobre il nuovo laboratorio di Improvvisazione Teatrale della Nati da un Sogno Academy aperto ai ragazzi dai 15 anni in su e ad adulti con o senza esperienza teatrale. A guidare le lezioni sarà l’attore e docente Eugenio Galli.

“L’Improvvisazione Teatrale è l’arte di andare sul palco senza copione, canovaccio o alcun tipo di accordo preventivo tra gli attori – spiegano dalla scuola – Come si fa? Accettando e costruendo in una gara di ascolto e di supporto del compagno e delle sue idee”.

“Improvvisare – raccontano – è un abbandonarsi consapevolmente al rischio dell’errore, è giocare in gruppo e divertirsi fino alle lacrime, è sviluppare al contempo risorse registiche, attoriali e narrative. È tutto questo, è molto di più”.

In questo corso sarà possibile acquisire gli elementi fondanti della preparazione di un improvvisatore, apprendere il suo lessico specifico, affinare i talenti naturali che si possiedo già. Non è richiesta alcuna esperienza, ma come dicono da Nati da un Sogno, solo “voglia di ridere e di mettersi in gioco”.

Le lezioni si terranno un sabato al mese, nei seguenti giorni e orari: 16 ottobre 10:30- 16:00; 6 novembre 12:00-17:30; 11 dicembre 10:30-16:00; 15 gennaio 10:30- 16:00; 12 febbraio 10:30- 16:00; 12 marzo 10:30- 16:00; 7 maggio 10:30- 16:00.

Per info e iscrizioni chiamare al cell. 3492919855 o rivolgersi alla sede in corso Mazzini 125 r a Savona