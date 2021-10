Savona, mercoledì manifestazione a sostegno di Mimmo Lucano

Savona. Un “presidio di solidarietà e comunanza” per manifestare il proprio sostegno a Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere (il doppio di quanto chiesto dai pm) per vari reati tra cui associazione per delinquere, falso in atto publico, truffa, abuso d’ufficio e peculato (ma non favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, accusa caduta già prima di arrivare alla sentenza).

A lanciare la proposta sono varie associazioni e organizzazioni savonesi: Acli, Aned, Anpi, Arci e Cgil. La manifestazione si terrà mercoledì 6 ottobre alle ore 17.30 in piazza Mameli a Savona.

“Siamo sconvolti per la notizia della condanna a Mimmo Lucano cui inviamo solidarietà e vicinanza – è la dichiarazione del presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo – Un sindaco che per sensibilità personale e dovere costituzionale ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione la marca del suo impegno. Attendiamo com’è doveroso di leggere la sentenza. È però evidente che la condanna abnorme contraddice radicalmente la vicenda di un uomo che ha sempre aiutato gli ultimi e non si è mai arricchito. Ribadendo la fiducia nella magistratura e sottolineando la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, l’ANPI tutta confida nei successivi gradi di giudizio, in una positiva risoluzione di questa dolorosissima vicenda giudiziaria.