Savona, Marinelli non lascia ma raddoppia: è il presidente, Grenno saluta

Clamoroso colpo di scena in casa Savona. Domenica sera era arrivato l’addio di Simone Marinelli al club per alcune frizioni con altri membri del club. A cinque giorni di distanza, Marinelli non solo rientra in società, ma lo fa in qualità di presidente. Enzo Grenno saluta senza strascichi. In effetti, era abbastanza strano che ci fosse un presidente che si sarebbe fatto “regalare il marchio” da un dirigente. Ora questa bizzarria è stata placata: il numero uno del club detiene il marchio.

Una decisione comunicata direttamente dall’ufficio stampa della scoietà: “Il Presidente Enzo Grenno, espletati e formalizzati i passaggi ritiene di aver concluso il percorso, intrapreso il 26 Agosto 2020, in qualità di “Presidente traghettatore” della navicella biancoblù verso una futura serena navigazione, che lo aveva portato ad impegnarsi nella rinascita del Savona Calcio dopo la dolorosa esclusione dell’ultra centenario Club dal campionato di competenza e del contestuale inizio della conseguente procedura fallimentare.

Dichiara Grenno: “In qualità di appassionato da sempre dei colori biancoblù, nonché di ex Presidente del Club, avevo percepito e recepito una spinta morale ed affettiva che mi ha indotto ad adoperarmi nel tentativo di far rinascere la principale squadra di calcio della Città e che mi ha portato a cercare di creare le basi più solide possibili per tentare la realizzazione di questo ambizioso progetto. Ora, dopo essere passato attraverso la difficile esperienza pandemica, anche purtroppo a livello personale, e aver garantito la ripartenza, accompagnata dall’essere riusciti nell’intento di riappropriarsi della vecchia e storica denominazione, ritengo sia venuto il momento di passare il testimone in mano a forze nuove che avranno sicuramente maggiori capacità, forza ed allineamento ai tempi attuali. Rimarrò sempre e per sempre un grande tifoso biancoblù, nella speranza di poter essere ricordato in futuro come un’appassionato che ha aiutato il Savona, anche e soprattutto nei momenti bui, nel superamento degli ostacoli e nel proseguimento della sua lunga e prestigiosa storia”;

Nei prossimi giorni, prosegue il comunicato, l’assemblea degli associati ratificherà il nuovo assetto societario che vedrà ricoprire la carica di presidente da Simone Marinelli e quella di vicepresidente da Leonardo Mordeglia. Enzo Grenno rimarrà comunque all’interno della società in qualità di socio fondatore.