Savona, Manuela Pastorino nuova responsabile dell’Ufficio diocesano turismo e sport

Savona. Manuela Pastorino, libera professionista, è la nuova direttrice dell’Ufficio diocesano per il tempo libero, il turismo e lo sport. La nomina è stata decisa dal vescovo in accordo con il Collegio dei consultori in seguito alle dimissioni di Alessandro Raso, che resta responsabile regionale ligure per lo stesso settore pastorale.

Pastorino parteciperà, in qualità di nuova responsabile, all’incontro che monsignor Calogero Marino avrà con tutti i direttori degli uffici diocesani domani, martedì 26 ottobre, alle 18,30 in Seminario. Lo stesso giorno, alle 20,45 sempre in Seminario, si riunirà il Consiglio pastorale diocesano.

L’incontro sarà mirato ad approfondire i temi fondamentali del documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Per la diocesi di Savona-Noli il vescovo ha scelto don Giuseppe Militello, parroco di Finalmarina, e la psicologa Francesca Romani come delegati per il cammino sinodale della chiesa italiana