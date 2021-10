Savona, Italexit ritira l’appoggio a Luca Aschei: “Siamo contro il green pass, non staremo mai col centrodestra e Toti”

Savona. “A seguito delle dichiarazioni fatte da Aschei, dove esprime la volontà di fare un ritorno al centro destra e sostenendo così una lista che rappresenta il partito del presidente Toti e la coalizione di Schirru (nonché a sostegno di Draghi)”, il coordinatore regionale di Italexit Fabio Montorro e il coordinatore provinciale Ilario Chiera hanno deciso di “ritirare i loro candidati non appoggiando più la lista del candidato sindaco Luca Aschei a Savona”.

L’apparentamento al secondo turno con il candidato del centrodestra Angelo Schirru non è quindi andato giù ai vertici locali del partito legato a Gianluigi Paragone, che fa della battaglia contro il green pass uno dei propri temi fondanti: una posizione difficile da conciliare con quella di Schirru, ex primario e convinto sostenitore della vaccinazione anti-Covid.

“Italexit rimane coerente verso i cittadini e verso il proprio manifesto politico di partito – scrivono Montorro e Chiera – Siamo nati dalla necessità di offrire al paese una forza politica che faccia una vera opposizione ad un Governo che a nostro modo di vedere, si prostra ai piedi dell’Europa facendo politiche che favoreggiano multinazionali e banche, a discapito delle nostre piccole e medie imprese, dimostrando di continuo di non essere un Governo responsabile ne tanto meno interessato al bene del popolo”.

“Italexit Liguria non appoggerà in nessun modo il Governo e il Presidente Toti, per tanto neanche le liste che sostengono entrambi in questo ballottaggio – chiariscono quindi i due coordinatori – Siamo impegnati da tempo contro il Green Pass, per la tutela dei lavoratori e dei cittadini, in difesa dei diritti e della costituzione. La posizione del Governo, del Presidente Toti e dei partiti a sostegno di Draghi si conosce bene, anche per questo non possiamo stare con una lista che va in appoggio a tutto questo”.