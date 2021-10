Savona, il parrucchiere Orazio Lo Vasco festeggia 50 anni di lavoro e partecipazione alla categoria

Savona. Confartigianato Savona e il suo ente di formazione Futura hanno consegnato a Orazio Lo Vasco l’attestato di merito professionale per i cinquant’ anni di lavoro come artigiano dell’acconciatura e formatore.

Il noto parrucchiere savonese ha ricevuto il riconoscimento dall’associazione di categoria savonese in occasione dei festeggiamenti presso La Linier, salone della figlia Loredana Lo Vasco.

“Essere artigiano vuol dire centrare il proprio lavoro sulla passione e sul saper fare. Orazio Lo Vasco, da sempre nostro associato, ha portato avanti la sua attività in città con successo, passando il testimone alla figlia che oggi prosegue nella professione con lo stesso spirito del padre. Per mezzo di Futura, inoltre, ha formato e accompagnato decine di giovani parrucchieri al mestiere, trasferendo ai sui allievi le competenze e l’amore per il lavoro”, commenta Confartigianato.