Savona, il direttore sportivo Cristiano Chiarlone: “In settimana ulteriori novità”

Il Savona ha vinto 4 a 1 contro lo Speranza. Un inizio di campionato convincente che non era scontato, visto il ribaltone che ha coinvolto panchina e rosa a pochi giorni dall’inizio della competizione. Una delle novità è stato l’inserimento del direttore sportivo Cristiano Chiarlone, subito chiamato a un compito arduo e con tempi stretti.

“Non sarebbe corretto parlare di un periodo dove io non ero presente. Da quando sono arrivato, la squadra ha messo sempre il massimo impegno in ogni allenamento. Le partite in questo campionato non sono mai semplici. Bisogna sempre essere molto attenti”, ha dichiarato a margine del successo di ieri.

Mercato ancora vivo per gli striscioni: “Cerchiamo di accontentare il mister nel limite del possibile. Ora è arrivato di Roccia, potrebbe arrivare ancora qualcuno. Dieci giorni fa eravamo quindi, bisogna arrivare a ventidue effettivi. Non abbiamo la Juniores. L’obiettivo è primeggiare in questo campionato”.