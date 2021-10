Savona, il Circolo Operaio Bogliani cerca volontari

Savona. “C’è sempre molto lavoro da fare per chi vuole contrastare l’individualismo, l’indifferenza e aiutare chi ne ha bisogno. Per contribuire a rafforzare un presidio di solidarietà e umanità nei nostri quartieri, diciamo, non stare a guardare vieni a fare una nuova pratica esperienza di volontariato al Circolo Operaio”. Così dall’associazione esortano i cittadini a collaborare e diventare volontari.

“Il Circolo Operaio Bogliani, nella situazione di disagio, difficoltà e disuguaglianza vissuta in molti quartieri della nostra città, resta impegnato al fianco di chi ha più bisogno – spiegano -. Offriamo un aiuto concreto per la consegna a domicilio di medicinali, spesa alimentare, giornali e altri generi di prima necessità e conforto, consegna di pacchi alimentari donati da numerosi e generosi cittadini mentre fanno la spesa e messi a disposizione da supermercati, panifici, fruttivendoli, la cosiddetta ‘spesa sospesa’”.

E presentano i numeri della loro attività: “Dal 1° aprile 2020 al 15 ottobre 2021 il circolo operaio ha raggiunto gli 11.096 servizi di cui 6.931 spese sospese, 416 consegne quotidiani, 164 accompagnamenti a visite mediche o analisi, 265 consegne di medicinali, 71 ripetizioni a studenti, 948 ritiri di alimenti da negozi, 2117 servizi vari. A Natale 2020 il circolo ha consegnato oltre 1500 giocattoli ai bimbi di 561 famiglie ed infine abbiamo mobilitato centinaia di volontari”.

Chi è interessato a entrare nell’associazione può contattare telefonicamente il Circolo al 019 813 779.